Массированные удары РФ по четырем приграничным областям: погибшие, раненые дети и разрушенные дома. ФОТОрепортаж

Российские войска нанесли удары по четырем областям Украины. В результате обстрелов есть погибшие и раненые, разрушены жилые дома, учебные заведения и объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Донецкой области есть раненые и разрушения

За прошедшие сутки и утром 27 июля российские войска продолжили обстрелы населенных пунктов Донецкой области. В результате атак есть раненые мирные жители и значительные разрушения жилой застройки, об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин.

В Доброполье Покровского района в результате российского обстрела ранения получил мирный житель.

В Славянске российские войска повредили многоквартирный дом и объект инфраструктуры. Около 9:20 оккупанты обстреляли пассажирский автобус в микрорайоне Черевковка. В результате атаки ранения получили две женщины. Обе пострадавшие госпитализированы, медики оказывают им необходимую помощь.

На рассвете 27 июля российская армия нанесла серию ударов управляемыми авиабомбами по Краматорской громаде. Около 04:22 три авиабомбы попали в поселок Беленькое.

Повреждены как минимум восемь частных домов, многоквартирный дом и несколько автомобилей. Ранение получила женщина 1958 года рождения. Впоследствии, между 04:44 и 04:53, оккупанты сбросили ещё три авиабомбы ФАБ-250 с модулями планирования на один из спальных районов Краматорска. В результате удара ранены две женщины 1963 и 1979 годов рождения. Повреждены шесть многоэтажных домов, два учебных заведения и 12 легковых автомобилей. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

В поселке Донецкое Николаевской громады Краматорского района в результате российского обстрела были уничтожены частный дом и многоэтажное здание.

По данным местных властей, все удары были нанесены по районам плотной жилой застройки, а среди пострадавших - исключительно гражданские жители.





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Россия массированно атаковала Харьковщину: погибла женщина, еще 22 человека пострадали

За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по Харькову и 15 населенным пунктам Харьковской области, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. В результате вражеских атак погиб один человек, еще 22 пострадали.

В Харькове жертвой обстрела стала 40-летняя женщина. Ранения получили 54-летний мужчина и 10-летний мальчик. Еще 14 человек, среди которых 17-летняя девушка, перенесли острую стрессовую реакцию.

В городе Изюме ранен 60-летний мужчина, еще две женщины в возрасте 72 и 66 лет перенесли острую стрессовую реакцию.

В Лозовой в психологической помощи нуждались 50-летняя женщина и 29-летний мужчина. В поселке Золочев взрывные ранения получил 23-летний мужчина.

По Харькову российские войска нанесли удары ракетами и беспилотниками, атаковав Шевченковский, Слободской, Индустриальный и Основянский районы города.

В целом для ударов по Харьковской области оккупанты использовали:

2 ракеты;

7 управляемых авиабомб (КАБ);

7 авиабомб ФАБ-500;

беспилотник типа "Герань-2";

12 дронов типа "Молния";

4 FPV-дрона;

22 беспилотника, тип которых устанавливается.

В результате российских атак повреждены и разрушены многочисленные объекты гражданской инфраструктуры:

в Харькове повреждены 20 частных домов и автомобиль.

в Богодуховском районе были разрушены административное здание, учебное заведение, многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки и складское помещение.

В Изюмском районе повреждены склад, частный дом, автозаправочная станция и 40 гаражей.

Повреждения получили частный дом в Харьковском районе, жилой дом в Лозовой, а также амбулатория и два автомобиля в Чугуевском районе.





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На Сумщине за сутки погиб мирный житель, среди раненых - 11-летняя девочка

В течение минувших суток российские беспилотники продолжали атаковать гражданскую инфраструктуру и транспорт в общинах Сумской области, сообщил глава ОВА Олег Григоров.

В результате вражеских ударов погиб мирный житель Великописаревской громады. Еще восемь человек получили ранения, среди них - 11-летняя девочка из Николаевской сельской громады.

Пострадавшие также есть в Сумской, Белопольской, Краснопольской, Шосткинской и Великописаревской громадах. По предварительным данным, все они получили травмы легкой или средней степени тяжести.

В результате российских атак повреждены и разрушены частные и многоквартирные дома, медицинские и образовательные учреждения, магазины, хозяйственные и сельскохозяйственные сооружения, объекты гражданской инфраструктуры и автомобили.





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На Черниговщине под обстрелами оказались, как минимум, пять населенных пунктов

В течение 26 июля российские войска атаковали Семеновскую и Городнянскую громады Черниговской области. Для обстрелов оккупанты применяли ударные беспилотники, FPV-дроны, артиллерию и минометы.

Об этом сообщает"Суспільне" со ссылкой на Черниговский пограничный отряд.

В Семеновской громаде под обстрелом оказались три населенных пункта.

В Зоре зафиксировано три взрыва - два, вероятно, в результате ударов FPV-дронов и еще один от FPV-дрона по оптоволокну.

В Прогрессе прогремели четыре взрыва, предположительно в результате обстрела из ствольной артиллерии.

В Леоновке зафиксировано два взрыва, вероятно, от ударов FPV-дронов.

В Городнянской громаде российские войска атаковали Полесье и Сеньковку.

По Полесью, по предварительным данным, враг применил беспилотник типа "Гербера".

В Сеньковке зафиксировано шесть взрывов, предположительно, в результате минометного обстрела калибра 120 мм.

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