Атаки РФ на Чернігівщину й Сумщину: пошкодження, поранені та відключення світла. ФОТО

Російські війська продовжують обстріли прикордонних регіонів України. На Чернігівщині внаслідок удару безпілотниками постраждали четверо мирних жителів, а на Сумщині за добу поранення дістали дев'ятеро людей. Крім того, вранці 31 липня окупанти завдали авіаударів по Сумській громаді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Пошкоджені підприємства та фермерське господарство на Чернігівщині

Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус повідомив, що ввечері 30 липня безпілотник типу "Молнія" влучив у житловий будинок у селі Семенівської громади, внаслідок чого оселя загорілася.

В іншому населеному пункті громади безпілотник типу "Гербера" атакував переробне підприємство, пошкодивши ангар. Ще по одному підприємству російські війська завдали удару дронами типу "Герань". Пожежу, що виникла після атаки, рятувальникам вдалося ліквідувати.

Уночі російські безпілотники атакували фермерське господарство в одному із сіл Куликівської громади. Внаслідок удару пошкоджено корівник, загинуло щонайменше дев'ять голів великої рогатої худоби.

За інформацією начальника Новгород-Сіверської РВА Олександра Селіверстова, вранці російські війська атакували село Машеве Семенівської громади двома безпілотниками типу "Гербера".

Унаслідок влучань на території приватного домоволодіння значних пошкоджень зазнали два житлові будинки та господарська споруда. Постраждали четверо місцевих жителів: жінки віком 24, 65 і 74 роки, а також 73-річний чоловік.





На Сумщині за добу поранено дев'ятьох цивільних

За даними Сумської ОВА, протягом доби внаслідок російських атак постраждали дев'ятеро мирних жителів.

У Кролевецькій громаді після удару безпілотника поранення дістали семеро чоловіків віком від 23 до 63 років. Ще дві жінки віком 47 і 58 років зазнали травм у Роменській громаді після атаки БпЛА.

Загалом російські війська здійснили майже 60 обстрілів по 25 населених пунктах у 16 територіальних громадах області. Для атак окупанти застосовували міномети, артилерію, реактивні системи залпового вогню, FPV-дрони, ударні безпілотники та керовані авіаційні бомби.

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Уранці 31 липня російські війська завдали чотирьох ударів керованими авіабомбами по території Сумської громади.

За попередніми даними, удари припали по промисловій зоні, де виникли масштабні пожежі та зафіксовано значні руйнування. За інформацією обласної влади, загиблих і постраждалих немає, оскільки люди вчасно перебували в укриттях.

В області запроваджені аварійні відключення світла

Через пошкодження енергетичної інфраструктури, спричинені систематичними російськими атаками, у Сумській області запровадили графіки аварійних відключень електроенергії для споживачів 1–10 черг.

За даними "Сумиобленерго", обмеження пов'язані з необхідністю стабілізації роботи енергосистеми після ворожих ударів.