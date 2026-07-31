Обещал комплектующие для дронов: в Киеве разоблачили мошенника, выманившего у волонтера почти 900 тысяч гривен, - прокуратура. ФОТО

Столичные правоохранители разоблачили 25-летнего жителя Одессы, которого подозревают в мошенничестве при продаже комплектующих для дронов. По данным следствия, мужчина вместе с сообщниками выманил у волонтера почти 900 тысяч гривен, пообещав поставить оборудование для беспилотников.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру, подозреваемому уже предъявлено обвинение.

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По данным следствия, в декабре 2025 года фигурант вместе с сообщниками создал Telegram-канал, через который предлагал товары для военных. На объявление откликнулся бывший военнослужащий, который после службы занимается волонтерской деятельностью и помогает своему подразделению.

Мужчина договорился о покупке комплектующих для дронов и перечислил на указанный счет почти 900 тысяч гривен. После получения средств продавцы перестали выходить на связь, а товар покупатель так и не получил.





Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры Киева 25-летнему одесситу сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, совершенное с использованием электронно-вычислительной техники в особо крупном размере.

В настоящее время правоохранители устанавливают других лиц, которые могли быть причастны к этой мошеннической схеме.

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