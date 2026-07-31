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Обіцяв комплектуючі для дронів: в Києві викрили шахрая, який видурив у волонтера майже 900 тисяч гривень, - прокуратура. ФОТО

Столичні правоохоронці викрили 25-річного жителя Одеси, якого підозрюють у шахрайстві з продажем комплектуючих для дронів. За даними слідства, чоловік разом зі спільниками виманив у волонтера майже 900 тисяч гривень, пообіцявши поставити обладнання для безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську прокуратуру, підозрюваному вже повідомили про підозру.

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За даними слідства, у грудні 2025 року фігурант разом зі спільниками створив Telegram-канал, через який пропонував товари для військових. На оголошення відгукнувся колишній військовослужбовець, який після служби займається волонтерською діяльністю та допомагає своєму підрозділу.

Чоловік домовився про придбання комплектуючих для дронів і перерахував на вказаний рахунок майже 900 тисяч гривень. Після отримання коштів продавці перестали виходити на зв'язок, а товар покупець так і не отримав.

Волонтер втратив майже 900 тисяч гривень через фейковий продаж комплектуючих для дронів
Волонтер втратив майже 900 тисяч гривень через фейковий продаж комплектуючих для дронів

За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва 25-річному одеситу повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великому розмірі.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до цієї шахрайської схеми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє чоловіків пограбували волонтера та викрали кошти, зібрані на авто для військових. ФОТОрепортаж

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