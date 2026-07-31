Обіцяв комплектуючі для дронів: в Києві викрили шахрая, який видурив у волонтера майже 900 тисяч гривень, - прокуратура. ФОТО

Столичні правоохоронці викрили 25-річного жителя Одеси, якого підозрюють у шахрайстві з продажем комплектуючих для дронів. За даними слідства, чоловік разом зі спільниками виманив у волонтера майже 900 тисяч гривень, пообіцявши поставити обладнання для безпілотників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Київську міську прокуратуру, підозрюваному вже повідомили про підозру.

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За даними слідства, у грудні 2025 року фігурант разом зі спільниками створив Telegram-канал, через який пропонував товари для військових. На оголошення відгукнувся колишній військовослужбовець, який після служби займається волонтерською діяльністю та допомагає своєму підрозділу.

Чоловік домовився про придбання комплектуючих для дронів і перерахував на вказаний рахунок майже 900 тисяч гривень. Після отримання коштів продавці перестали виходити на зв'язок, а товар покупець так і не отримав.





За процесуального керівництва Шевченківської окружної прокуратури Києва 25-річному одеситу повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки в особливо великому розмірі.

Наразі правоохоронці встановлюють інших осіб, які могли бути причетними до цієї шахрайської схеми.

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