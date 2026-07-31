Начальника службы тыла и двух предпринимателей подозревают в хищении 2,1 млн грн при закупке древесины для Нацгвардии. ФОТОрепортаж
Правоохранители сообщили о предъявлении подозрения начальнику квартирно-эксплуатационной службы тыла одной из воинских частей Национальной гвардии Украины и двум предпринимателям, которых подозревают в присвоении более 2,1 млн грн бюджетных средств при закупке топливной древесины по завышенным ценам.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Специализированнаяпрокуратура в сфере обороны Восточного региона.
"Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении начальнику квартирно-эксплуатационной службы тыла одной из воинских частей Национальной гвардии Украины и двум физическим лицам-предпринимателям по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 и ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины", - говорится в сообщении.
Присвоили бюджетные средства при закупке топливной древесины
По данным следствия, начальник квартирно-эксплуатационной службы тыла и двое физических лиц-предпринимателей, действуя по предварительному сговору с другими лицами, завладели бюджетными средствами при закупке топливной древесины для нужд воинской части. В результате закупки древесины по завышенным ценам государству нанесен ущерб на сумму более 2,1 млн грн.
Стоимость приобретенной древесины была существенно ниже
Для создания видимости конкурентной процедуры использовались искусственно согласованные ценовые предложения от связанных субъектов хозяйствования. Начальник квартирно-эксплуатационной службы подготовил документы для проведения оборонных закупок без использования электронной системы закупок, приложив к ним фиктивные материалы мониторинга цен, на основании которых победителем был определен подконтрольный предприниматель.
Впоследствии были заключены два договора на закупку топливной древесины на общую сумму 5 720 577 грн.
По заключению экспертов, рыночная стоимость приобретенной древесины была существенно ниже, в результате чего государству нанесен ущерб на общую сумму 2 125 351 грн. Полученные бюджетные средства были обналичены через счет одного из физических лиц-предпринимателей.
В порядке ст. 615 УПК Украины задержаны начальник квартирно-эксплуатационной службы тыла и два физических лица-предпринимателя.
Что выявили обыски
В ходе обысков по местам проживания фигурантов, в автомобилях и офисных помещениях изъяты мобильные телефоны, электронные носители информации, финансово-хозяйственная документация, а также документы, касающиеся деятельности субъектов хозяйствования, в том числе - с признаками фиктивности.
- Действия начальника квартирно-эксплуатационной службы квалифицированы по ч. 4 ст. 191 и ч. 5 ст. 191 УК Украины.
- Действия физических лиц-предпринимателей квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 и ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.
- По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 998 000 грн каждому.
- В настоящее время продолжается досудебное расследование. Проверяется причастность других лиц к совершению уголовных правонарушений.
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