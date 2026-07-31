Начальника службы тыла и двух предпринимателей подозревают в хищении 2,1 млн грн при закупке древесины для Нацгвардии. ФОТОрепортаж

Правоохранители сообщили о предъявлении подозрения начальнику квартирно-эксплуатационной службы тыла одной из воинских частей Национальной гвардии Украины и двум предпринимателям, которых подозревают в присвоении более 2,1 млн грн бюджетных средств при закупке топливной древесины по завышенным ценам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Специализированнаяпрокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Под процессуальным руководством Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона сообщено о подозрении начальнику квартирно-эксплуатационной службы тыла одной из воинских частей Национальной гвардии Украины и двум физическим лицам-предпринимателям по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 и ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины", - говорится в сообщении.

Присвоили бюджетные средства при закупке топливной древесины

По данным следствия, начальник квартирно-эксплуатационной службы тыла и двое физических лиц-предпринимателей, действуя по предварительному сговору с другими лицами, завладели бюджетными средствами при закупке топливной древесины для нужд воинской части. В результате закупки древесины по завышенным ценам государству нанесен ущерб на сумму более 2,1 млн грн.

Читайте также: Нацполиция раскрыла схемы по закупке дров для ВСУ с убытками более 100 млн грн в 15 областях. ФОТО

Стоимость приобретенной древесины была существенно ниже

Для создания видимости конкурентной процедуры использовались искусственно согласованные ценовые предложения от связанных субъектов хозяйствования. Начальник квартирно-эксплуатационной службы подготовил документы для проведения оборонных закупок без использования электронной системы закупок, приложив к ним фиктивные материалы мониторинга цен, на основании которых победителем был определен подконтрольный предприниматель.

Впоследствии были заключены два договора на закупку топливной древесины на общую сумму 5 720 577 грн.

Смотрите также: Закупка древесины для ВСУ с убытками в 5,5 млн грн: подозрение предъявлено руководителю КЭВ Луганска, - Офис генпрокурора. ФОТОрепортаж

По заключению экспертов, рыночная стоимость приобретенной древесины была существенно ниже, в результате чего государству нанесен ущерб на общую сумму 2 125 351 грн. Полученные бюджетные средства были обналичены через счет одного из физических лиц-предпринимателей.

В порядке ст. 615 УПК Украины задержаны начальник квартирно-эксплуатационной службы тыла и два физических лица-предпринимателя.

Что выявили обыски

В ходе обысков по местам проживания фигурантов, в автомобилях и офисных помещениях изъяты мобильные телефоны, электронные носители информации, финансово-хозяйственная документация, а также документы, касающиеся деятельности субъектов хозяйствования, в том числе - с признаками фиктивности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закупки для ВСУ с "накруткой": руководителя Николаевского КЭУ будут судить за растрату 1,4 млн грн, — ГБР

Действия начальника квартирно-эксплуатационной службы квалифицированы по ч. 4 ст. 191 и ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Действия физических лиц-предпринимателей квалифицированы по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 и ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 998 000 грн каждому.

В настоящее время продолжается досудебное расследование. Проверяется причастность других лиц к совершению уголовных правонарушений.













