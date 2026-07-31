Начальника служби тилу та двох підприємців підозрюють у розкраданні 2,1 млн грн на закупівлі деревини для Нацгвардії. ФОТОрепортаж

Правоохоронці повідомили про підозру начальнику квартирно-експлуатаційної служби тилу однієї з військових частин Національної гвардії України та двом підприємцям, яких підозрюють у заволодінні понад 2,1 млн грн бюджетних коштів під час закупівлі паливної деревини за завищеними цінами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

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"За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру начальнику квартирно-експлуатаційної служби тилу однієї з військових частин Національної гвардії України та двом фізичним особам-підприємцям за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України", - ідеться в повідомленні.

Заволоділи бюджетними коштами під час закупівлі паливної деревини

За даними слідства, начальник квартирно-експлуатаційної служби тилу та двоє фізичних осіб-підприємців, діючи за попередньою змовою з іншими особами, заволоділи бюджетними коштами під час закупівлі паливної деревини для потреб військової частини. Внаслідок закупівлі деревини за завищеними цінами державі завдано збитків на суму понад 2,1 млн грн.

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Вартість придбаної деревини була істотно нижчою

Для створення видимості конкурентної процедури використовувалися штучно узгоджені цінові пропозиції від пов'язаних суб'єктів господарювання. Начальник квартирно-експлуатаційної служби підготував документи для проведення оборонних закупівель без застосування електронної системи закупівель, долучивши до них фіктивні матеріали моніторингу цін, на підставі яких переможцем визначили підконтрольного підприємця.

У подальшому укладено два договори на закупівлю паливної деревини на загальну суму 5 720 577 грн.

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За висновками експертів, ринкова вартість придбаної деревини була істотно нижчою, внаслідок чого державі завдано збитків на загальну суму 2 125 351 грн. Отримані бюджетні кошти переведено у готівку через рахунок одного з фізичних осіб-підприємців.

У порядку ст. 615 КПК України затримано начальника квартирно-експлуатаційної служби тилу та двох фізичних осіб-підприємців.

Що виявили обшуки

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів, в автомобілях та офісних приміщеннях вилучено мобільні телефони, електронні носії інформації, фінансово-господарську документацію, а також документи щодо діяльності суб'єктів господарювання, у тому числі з ознаками фіктивності.

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Дії начальника квартирно-експлуатаційної служби кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 191 КК України.

Дії фізичних осіб-підприємців кваліфіковано за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 191 та ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

За клопотанням прокурора суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 998 000 грн кожному.

Наразі триває досудове розслідування. Перевіряється причетність інших осіб до вчинення кримінальних правопорушень.













