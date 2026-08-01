Выдавали себя за силовиков: в Одессе задержали двух мужчин в военной форме, ограбивших супружескую пару. ФОТО

В Одессе задержали двух мужчин, которые, выдавая себя за представителей силовых структур, совершили разбойное нападение на супружескую пару.

Об этом сообщила Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что установило следствие?

По данным следствия, в конце июня двое мужчин в военной форме и балаклавах проникли в частный дом в Одессе.

Представившись сотрудниками одной из силовых структур, они, угрожая оружием, связали супругов и завладели золотыми и серебряными украшениями, а также 8 500 долларами США и 50 000 гривен, которые семья собирала на лечение мужа и обустройство места захоронения сына. После совершения преступления нападавшие скрылись.

Правоохранители установили личности, причастных к нападению.

Смотрите также: Обещал комплектующие для дронов: в Киеве разоблачили мошенника, который выманил у волонтера почти 900 тысяч гривен, - прокуратура. ФОТО

Обыски и предъявление подозрений

В ходе проведения обысков по местам их проживания изъята часть похищенного имущества, транспортное средство, которым пользовались фигуранты, одежда, в которой они совершали преступление, а также другие вещественные доказательства.

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Смотрите также: 16-летний парень ограбил военного, недавно вернувшегося из плена, его задержали. ФОТО