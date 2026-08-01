Выдавали себя за силовиков: в Одессе задержали двух мужчин в военной форме, ограбивших супружескую пару. ФОТО
В Одессе задержали двух мужчин, которые, выдавая себя за представителей силовых структур, совершили разбойное нападение на супружескую пару.
Об этом сообщила Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, передает Цензор.НЕТ.
Что установило следствие?
По данным следствия, в конце июня двое мужчин в военной форме и балаклавах проникли в частный дом в Одессе.
Представившись сотрудниками одной из силовых структур, они, угрожая оружием, связали супругов и завладели золотыми и серебряными украшениями, а также 8 500 долларами США и 50 000 гривен, которые семья собирала на лечение мужа и обустройство места захоронения сына. После совершения преступления нападавшие скрылись.
Правоохранители установили личности, причастных к нападению.
Обыски и предъявление подозрений
В ходе проведения обысков по местам их проживания изъята часть похищенного имущества, транспортное средство, которым пользовались фигуранты, одежда, в которой они совершали преступление, а также другие вещественные доказательства.
Задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
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