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Выдавали себя за силовиков: в Одессе задержали двух мужчин в военной форме, ограбивших супружескую пару. ФОТО

В Одессе задержали двух мужчин, которые, выдавая себя за представителей силовых структур, совершили разбойное нападение на супружескую пару.

Об этом сообщила Военная служба правопорядка в Вооруженных силах Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что установило следствие?

По данным следствия, в конце июня двое мужчин в военной форме и балаклавах проникли в частный дом в Одессе.

Представившись сотрудниками одной из силовых структур, они, угрожая оружием, связали супругов и завладели золотыми и серебряными украшениями, а также 8 500 долларами США и 50 000 гривен, которые семья собирала на лечение мужа и обустройство места захоронения сына. После совершения преступления нападавшие скрылись.

Правоохранители установили личности, причастных к нападению.

задержание нападавших на семью в Одессе

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Обыски и предъявление подозрений 

В ходе проведения обысков по местам их проживания изъята часть похищенного имущества, транспортное средство, которым пользовались фигуранты, одежда, в которой они совершали преступление, а также другие вещественные доказательства.

задержание нападавших на семью в Одессе

Задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

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Автор: 

ограбление (1376) Одесса (8420) Одесская область (4618) Военная служба правопорядка (60) Одесский район (717)
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Топ комментарии
+9
В тцк я думаю теж по такому принципу діють
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01.08.2026 20:51 Ответить
+8
Да зараз багато чоловіків в військовій формі ходять по Україні і видають себе за військових. Одні людей викрадають з ціллю вимагати викуп у родичів, інші в будинки залазять грабувати, треті просто вбивають людей посеред вулиці серед білого дня. І хто їх розбере хто всі вони є. Бо Конституція на паузі
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01.08.2026 20:53 Ответить
+6
І чим вони відрізняються від тітушок з ТЦК в балаклавах ?
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01.08.2026 20:51 Ответить

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