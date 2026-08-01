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Новини Фото Шахрайські схеми
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Видавали себе за силовиків: в Одесі затримали двох чоловіків у військовій формі, які пограбували подружжя. ФОТО

В Одесі затримали дох чоловіків, які, видаючи себе за представників силових структур, скоїли розбійний напад на подружжя.

Про це повідомила Військова служба правопорядку у Збройних силах України, інформує Цензор.НЕТ.

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Що встановило слідство?

За даними слідства, наприкінці червня двоє чоловіків у військовій формі та балаклавах проникли до приватного будинку в Одесі.

Представившись співробітниками однієї із силових структур, вони, погрожуючи зброєю, зв’язали подружжя та заволоділи золотими й срібними прикрасами, а також 8 500 доларами США і 50 000 гривень, які родина збирала на лікування чоловіка та облаштування місця поховання сина. Після скоєння злочину нападники втекли.

Правоохоронці встановили осіб, причетних до нападу.

затримання нападників на родину в Одесі

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Обшуки та оголошення підозр 

Під час проведення обшуків за місцями їхнього проживання вилучено частину викраденого майна, транспортний засіб, яким користувалися фігуранти, одяг, у якому вони вчиняли злочин, а також інші речові докази.

затримання нападників на родину в Одесі

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

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Автор: 

пограбування (578) Одеса (5120) Одеська область (4074) Військова служба правопорядку ВСП (59) Одеський район (734)
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Топ коментарі
+4
В тцк я думаю теж по такому принципу діють
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01.08.2026 20:51 Відповісти
+4
Да зараз багато чоловіків в військовій формі ходять по Україні і видають себе за військових. Одні людей викрадають з ціллю вимагати викуп у родичів, інші в будинки залазять грабувати, треті просто вбивають людей посеред вулиці серед білого дня. І хто їх розбере хто всі вони є. Бо Конституція на паузі
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01.08.2026 20:53 Відповісти
+3
Мабуть оця підарасня паралельно і людей бусифікувала, покидьки, скільки таких перевертнів ще?
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01.08.2026 20:52 Відповісти

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