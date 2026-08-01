Видавали себе за силовиків: в Одесі затримали двох чоловіків у військовій формі, які пограбували подружжя. ФОТО
В Одесі затримали дох чоловіків, які, видаючи себе за представників силових структур, скоїли розбійний напад на подружжя.
Про це повідомила Військова служба правопорядку у Збройних силах України, інформує Цензор.НЕТ.
Що встановило слідство?
За даними слідства, наприкінці червня двоє чоловіків у військовій формі та балаклавах проникли до приватного будинку в Одесі.
Представившись співробітниками однієї із силових структур, вони, погрожуючи зброєю, зв’язали подружжя та заволоділи золотими й срібними прикрасами, а також 8 500 доларами США і 50 000 гривень, які родина збирала на лікування чоловіка та облаштування місця поховання сина. Після скоєння злочину нападники втекли.
Правоохоронці встановили осіб, причетних до нападу.
Обшуки та оголошення підозр
Під час проведення обшуків за місцями їхнього проживання вилучено частину викраденого майна, транспортний засіб, яким користувалися фігуранти, одяг, у якому вони вчиняли злочин, а також інші речові докази.
Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
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