Видавали себе за силовиків: в Одесі затримали двох чоловіків у військовій формі, які пограбували подружжя. ФОТО

В Одесі затримали дох чоловіків, які, видаючи себе за представників силових структур, скоїли розбійний напад на подружжя.

Про це повідомила Військова служба правопорядку у Збройних силах України, інформує Цензор.НЕТ.

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Що встановило слідство?

За даними слідства, наприкінці червня двоє чоловіків у військовій формі та балаклавах проникли до приватного будинку в Одесі.

Представившись співробітниками однієї із силових структур, вони, погрожуючи зброєю, зв’язали подружжя та заволоділи золотими й срібними прикрасами, а також 8 500 доларами США і 50 000 гривень, які родина збирала на лікування чоловіка та облаштування місця поховання сина. Після скоєння злочину нападники втекли.

Правоохоронці встановили осіб, причетних до нападу.

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Обшуки та оголошення підозр

Під час проведення обшуків за місцями їхнього проживання вилучено частину викраденого майна, транспортний засіб, яким користувалися фігуранти, одяг, у якому вони вчиняли злочин, а також інші речові докази.

Затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Досудове розслідування триває.

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