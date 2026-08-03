РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13180 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Одесчины
925 0

Россия атаковала транспортную инфраструктуру Одесчины: 10 пострадавших. ФОТОрепортаж

одещина

Днём 3 августа российские войска нанесли удар по транспортной инфраструктуре Одесской области. В результате атаки на территории одного из объектов возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"По предварительным данным, пострадали шесть человек, трое из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Продолжаются работы по ликвидации последствий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия массированно атаковала Одесскую область: пострадали женщина и 4-летний ребенок. ФОТОрепортаж

Позже в ГСЧС сообщили, что предварительно 10 человек ранены.

В результате атаки повреждено здание, а также легковые автомобили и автобусы. На месте возник пожар, который спасатели оперативно потушили.

Удар по Одещині 3 серпня
Удар по Одещині 3 серпня
Удар по Одещині 3 серпня

Автор: 

обстрел (34680) Одесская область (4622)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 