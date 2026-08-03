Россия атаковала транспортную инфраструктуру Одесчины: 10 пострадавших. ФОТОрепортаж

Днём 3 августа российские войска нанесли удар по транспортной инфраструктуре Одесской области. В результате атаки на территории одного из объектов возник пожар.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Кипер.

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"По предварительным данным, пострадали шесть человек, трое из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. Продолжаются работы по ликвидации последствий.

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Позже в ГСЧС сообщили, что предварительно 10 человек ранены.

В результате атаки повреждено здание, а также легковые автомобили и автобусы. На месте возник пожар, который спасатели оперативно потушили.





