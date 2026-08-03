Росія атакувала транспортну інфраструктуру Одещини: 13 постраждалих. ФОТОрепортаж (оновлено)
Вдень 3 серпня російські війська завдали удару по транспортній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки на території одного з об'єктів виникла пожежа.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.
"За попередніми даними, постраждало шестеро людей, трьох з них госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.
Постраждалим надають всю необхідну допомогу. Тривають роботи з ліквідації наслідків.
Пізніше в ДСНС повідомили, що попередньо 10 людей поранені.
Внаслідок атаки пошкоджено будівлю, а також легкові автомобілі й автобуси. На місці виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.
ОНОВЛЕННЯ
О 17:20 Олег Кіпер повідомив: "На цю хвилину відомо про 13 поранених. На жаль, продовжує зростати кількість постраждалих внаслідок цинічного удару ворога по цивільному обʼєкту транспортної інфраструктури.
Четверо постраждалих госпіталізовані. Стан одного з них лікарі оцінюють як важкий, інших постраждалих - середньої тяжкості".
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