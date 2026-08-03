Росія атакувала транспортну інфраструктуру Одещини: 13 постраждалих. ФОТОрепортаж (оновлено)

Вдень 3 серпня російські війська завдали удару по транспортній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок атаки на території одного з об'єктів виникла пожежа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Кіпер.

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"За попередніми даними, постраждало шестеро людей, трьох з них госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.

Постраждалим надають всю необхідну допомогу. Тривають роботи з ліквідації наслідків.

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Пізніше в ДСНС повідомили, що попередньо 10 людей поранені.



Внаслідок атаки пошкоджено будівлю, а також легкові автомобілі й автобуси. На місці виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

ОНОВЛЕННЯ

О 17:20 Олег Кіпер повідомив: "На цю хвилину відомо про 13 поранених. На жаль, продовжує зростати кількість постраждалих внаслідок цинічного удару ворога по цивільному обʼєкту транспортної інфраструктури.

Четверо постраждалих госпіталізовані. Стан одного з них лікарі оцінюють як важкий, інших постраждалих - середньої тяжкості".





