Рашисты атаковали гражданский буксир: возник пожар. ФОТО

Утром 3 августа россияне нанесли удар по гражданскому буксиру с помощью беспилотника типа Shahed, в результате чего на судне возник пожар.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.

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"Первыми на помощь гражданским морякам прибыли экипажи кораблей и катеров Морской охраны ГПСУ. К оперативному тушению огня также присоединились подразделения ГСЧС. Благодаря четким и слаженным действиям всех задействованных служб пожар удалось полностью ликвидировать в кратчайшие сроки", - говорится в сообщении.

В результате вражеского удара погибших и пострадавших не было.

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