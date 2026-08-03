Рашисти атакували цивільний буксир: виникла пожежа. ФОТО

Росіяни вранці, 3 серпня, вдарили по цивільному буксеру безпілотником типу Shahed, внаслідок чого на судні виникла пожежа.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиціі

"Першими на допомогу цивільним морякам прибули екіпажі кораблів та катерів Морської охорони ДПСУ. До оперативного приборкання вогню також долучилися підрозділи ДСНС. Завдяки чітким та злагодженим діям усіх залучених служб пожежу вдалося повністю ліквідувати у найкоротші терміни", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок ворожого удару минулося без загиблих та постраждалих.

Також дивіться: Прикордонники 4-го загону за липень ліквідували майже 200 окупантів і знищили сотні одиниць техніки РФ. ВIДЕО



