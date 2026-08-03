Бывшему заместителю начальника Киевского СИЗО сообщили о подозрении: он скрыл имущество на сумму 3,85 млн грн и получил взятку от арестанта. ФОТОрепортаж

Бывшему заместителю начальника Киевского следственного изолятора предъявлено подозрение в предоставлении недостоверной декларации, легализации имущества и получении неправомерной выгоды. По данным следствия, чиновник скрыл в декларации дом и земельный участок стоимостью 3,85 млн грн, а также получил почти 52 тыс. грн от заключенного.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

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Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры бывшему заместителю руководителя Государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" сообщено о подозрении в умышленном декларировании недостоверной информации, легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, и получении должностным лицом неправомерной выгоды.

Не указал дом и участок

Установлено, что на момент работы в должности подозреваемый не указал в декларации за 2024 год факт пользования его семьей домом и земельным участком в Броварском районе Киевской области стоимостью 3,85 млн грн, что превышает 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Нарушения установлены и материалами проверки НАПК.

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В то же время, по версии следствия, заместитель начальника СИЗО не только пользовался этим домом, но и вместе с женой был его фактическим владельцем. Право собственности на дом и землю оформили на другую женщину, легализовав таким образом деньги, происхождение которых чиновник не мог объяснить.

Получил взятку от заключенного

Кроме того, установлено, что, находясь в должности заместителя начальника СИЗО, подозреваемый, действуя в сговоре еще с одним из заключенных, получил почти 52 000 грн от одного из арестантов. Деньги мужчина был вынужден заплатить, чтобы избежать угроз со стороны сокамерников.



Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 665 тыс. грн, который он внес.

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