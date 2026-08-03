Ексзаступнику керівника Київського СІЗО повідомили про підозру: приховав майно на 3,85 млн грн і отримав хабар від арештанта. ФОТОрепортаж

Колишньому заступнику керівника Київського слідчого ізолятора повідомили про підозру у недостовірному декларуванні, легалізації майна та одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, посадовець приховав у декларації будинок і земельну ділянку вартістю 3,85 млн грн, а також отримав майже 52 тис. грн від арештанта.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури колишньому заступнику керівника Державної установи "Київський слідчий ізолятор" повідомлено про підозру в умисному декларуванні недостовірної інформації, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та одержанні неправомірної вигоди службовою особою.

Не вказав будинок і ділянку

Встановлено, що на момент роботи на посаді підозрюваний не вказав у декларації за 2024 рік користуванням його родиною будинком та земельною ділянкою у Броварському районі Київської області вартістю 3, 85 млн грн., що перевищує 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Порушення встановлені і матеріалами перевірки НАЗК.

Також читайте: Засудженого до 9 років ексголову Тернопільської облради Головка тимчасово залишили в СІЗО, - ВАКС

Водночас, за версією слідства, заступник керівника СІЗО не лише користувався цим будинком, а й разом з дружиною був його реальним власником. Право власності на дім та землю оформили на іншу жінку, легалізувавши таким чином гроші, походження яких посадовець не міг пояснити.

Отримав хабаря від арештанта

Крім того, встановлено, що перебуваючи на посаді заступника керівника СІЗО, підозрюваний, діючи у змові ще з одним з ув’язнених, отримав майже 52 000 грн від одного з арештантів. Гроші чоловік був вимушений заплатити, щоб уникнути погроз з боку співкамерників.



Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у 665 тис. грн, які він вніс.

Також читайте: На Рівненщині суд визнав винним депутата сільради, який не задекларував 3 авто дружини і нерухомість







