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Новости Фото Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Сызранский НПЗ горит после атаки дронов, - СМИ. ФОТО

В результате атаки БПЛА горит Сызранский НПЗ.

Об этом свидетельствует OSINT-анализ ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, над Сызранским НПЗ (СНПЗ) поднимается черный дым, установил OSINT-эксперт ASTRA.

Сизранский НПЗ
Сизранский НПЗ

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Губернатор Самарской области не сообщал о последствиях сегодняшней атаки.

"Объявлен отбой беспилотной опасности в Самарской области", - лишь написал Вячеслав Федорищев в соцсетях утром 4 августа.

Что этому предшествовало?

  • 13 июля сообщалось, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки БПЛА 12 июля.
  • Ранее СНПЗ подвергался атакам 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу.
  • Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тыс. тонн бензина и 1,5 млн тонн дизельного топлива.

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