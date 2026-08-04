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Сызранский НПЗ горит после атаки дронов, - СМИ. ФОТО
В результате атаки БПЛА горит Сызранский НПЗ.
Об этом свидетельствует OSINT-анализ ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
Как отмечается, над Сызранским НПЗ (СНПЗ) поднимается черный дым, установил OSINT-эксперт ASTRA.
Губернатор Самарской области не сообщал о последствиях сегодняшней атаки.
"Объявлен отбой беспилотной опасности в Самарской области", - лишь написал Вячеслав Федорищев в соцсетях утром 4 августа.
Что этому предшествовало?
- 13 июля сообщалось, что Сызранский нефтеперерабатывающий завод полностью остановил переработку сырья после атаки БПЛА 12 июля.
- Ранее СНПЗ подвергался атакам 18 апреля и 21 мая. После майской атаки НПЗ приостанавливал работу.
- Сызранский НПЗ ежегодно производит около 800 тыс. тонн бензина и 1,5 млн тонн дизельного топлива.
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