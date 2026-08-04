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Новини Фото Атака БпЛА на НПЗ РФ
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Сизранський НПЗ горить після атаки дронів, - ЗМІ. ФОТО

Унаслідок атаки БпЛА горить Сизранський НПЗ.

Про це свідчить OSINT-аналіз ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

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Деталі

Як зазначається, чорний дим піднімається над Сизранським НПЗ (СНПЗ), встановив OSINT-експерт ASTRA.

Сизранський НПЗ
Сизранський НПЗ

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Губернатор Самарської області не повідомляв про наслідки сьогоднішньої атаки.

"Оголошено відбій безпілотної небезпеки в Самарській області", - лише написав В’ячеслав Федорищев у соцмережах уранці 4 серпня.

Що передувало?

  • 13 липня повідомлялося, що Сизранський нафтопереробний завод повністю зупинив переробку сировини після атаки БпЛА 12 липня.
  • Раніше СНПЗ зазнавав атак 18 квітня та 21 травня. Після травневої атаки НПЗ призупиняв роботу.
  • Сизранський НПЗ щороку виробляє близько 800 тис. тонн бензину та 1,5 млн тонн дизельного пального.

Також читайте: У Росії ще один із найбільших НПЗ зупинив третину потужностей через атаку українських дронів, – Reuters

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