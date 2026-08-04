Пенсионеры отдали псевдосотрудникам СБУ более 12,5 млн грн "на проверку": курьера задержали в Киеве, - прокуратура. ФОТО

В Киеве мошенники, выдавшие себя за сотрудников Службы безопасности Украины, выманили у двух пенсионеров более 12,5 млн грн. Пожилым людям заявили, что их сбережения необходимо передать "на проверку", чтобы снять подозрения в сотрудничестве с Россией.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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Пенсионеры отдали все свои сбережения

Жертвами мошенников стали 67-летняя женщина и 78-летний мужчина.

По данным следствия, женщина передала курьеру 42 тысячи долларов США и 665 евро. Мужчина отдал значительно большую сумму – 225 тысяч долларов и 11 250 евро.

В общей сложности мошенники завладели средствами на сумму более 12,5 млн грн.

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Деньги переводили на криптокошелек

По информации прокуратуры, после получения денег курьер перечислил их на криптокошелек, указанный организаторами мошеннической схемы.

Во время задержания правоохранители обнаружили в автомобиле подозреваемого более 32,6 тыс. долларов, 1 610 евро и 450 тыс. грн. Следователи проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.

Подозреваемый взят под стражу

47-летнему жителю Киева сообщили о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 190 УК Украины).

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере почти 1 млн грн.

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