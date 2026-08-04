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Новини Фото Шахрайські схеми
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Пенсіонери віддали псевдоспівробітникам СБУ понад 12,5 млн грн "на перевірку": кур’єра затримали в Києві, - прокуратура. ФОТО

У Києві шахраї, які видавали себе за співробітників Служби безпеки України, виманили у двох пенсіонерів понад 12,5 млн грн. Літнім людям заявили, що їхні заощадження необхідно передати "на перевірку", щоб зняти підозри у співпраці з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Київська міська прокуратура.

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Пенсіонери віддали всі свої заощадження

Жертвами аферистів стали 67-річна жінка та 78-річний чоловік.

За даними слідства, жінка передала кур'єру 42 тисячі доларів США та 665 євро. Чоловік віддав значно більшу суму – 225 тисяч доларів і 11 250 євро.

Загалом шахраї заволоділи коштами на понад 12,5 млн грн.

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У Києві шахраї виманили у двох пенсіонерів понад 12,5 млн грн, представляючись працівниками СБУ
У Києві шахраї виманили у двох пенсіонерів понад 12,5 млн грн, представляючись працівниками СБУ
У Києві шахраї виманили у двох пенсіонерів понад 12,5 млн грн, представляючись працівниками СБУ

Гроші переводили на криптогаманець

За інформацією прокуратури, після отримання грошей кур'єр перерахував їх на криптогаманець, вказаний організаторами шахрайської схеми.

Під час затримання правоохоронці виявили в автомобілі підозрюваного понад 32,6 тис. доларів, 1 610 євро та 450 тис. грн. Слідчі перевіряють його причетність до інших аналогічних злочинів.

Підозрюваного взяли під варту

47-річному жителю Києва повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави майже в 1 млн грн.

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Топ коментарі
+4
А що це за пенсіонери такі? Тільки не парьте, що заробили. І кур'єра швиденько знайшли.
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04.08.2026 15:18 Відповісти
+3
В кажуть, що пенсіонери у нас погано живуть... Російське іпсо
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04.08.2026 15:20 Відповісти
+3
Американські та європейські пенси проти наших-жебраки.
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04.08.2026 15:29 Відповісти

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