Пенсіонери віддали псевдоспівробітникам СБУ понад 12,5 млн грн "на перевірку": кур’єра затримали в Києві, - прокуратура. ФОТО

У Києві шахраї, які видавали себе за співробітників Служби безпеки України, виманили у двох пенсіонерів понад 12,5 млн грн. Літнім людям заявили, що їхні заощадження необхідно передати "на перевірку", щоб зняти підозри у співпраці з Росією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Київська міська прокуратура.

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Пенсіонери віддали всі свої заощадження

Жертвами аферистів стали 67-річна жінка та 78-річний чоловік.

За даними слідства, жінка передала кур'єру 42 тисячі доларів США та 665 євро. Чоловік віддав значно більшу суму – 225 тисяч доларів і 11 250 євро.

Загалом шахраї заволоділи коштами на понад 12,5 млн грн.

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Гроші переводили на криптогаманець

За інформацією прокуратури, після отримання грошей кур'єр перерахував їх на криптогаманець, вказаний організаторами шахрайської схеми.

Під час затримання правоохоронці виявили в автомобілі підозрюваного понад 32,6 тис. доларів, 1 610 євро та 450 тис. грн. Слідчі перевіряють його причетність до інших аналогічних злочинів.

Підозрюваного взяли під варту

47-річному жителю Києва повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 190 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави майже в 1 млн грн.

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