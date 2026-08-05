Обещал "закрыть глаза" на незаконный оборот оружия за 10 тысяч долларов: должностному лицу ВСП сообщено о подозрении в вымогательстве. ФОТОрепортаж
Майору - старшему офицеру отдела специального назначения одного из территориальных управлений Военной службы правопорядка Министерства обороны Украины предъявлено подозрение по ч. 3 ст. 368 УК Украины. Он за взятки решал вопросы, связанные с СЗЧ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.
Выдавал себя за представителя ТЦК и угрожал "отправкой на ноль"
По данным следствия, подозреваемый, находясь в служебной командировке в Харьковском зональном отделе в качестве старшего группы ВСП, использовал служебное положение для получения неправомерной выгоды от военнослужащего, который самовольно покинул воинскую часть и длительное время отсутствовал на службе.
"Имея доступ к ведомственным информационным базам, фигурант получил информацию о местонахождении военнослужащего и, скрыв свою принадлежность к Военной службе правопорядка, представился сотрудником ТЦК и СП. В ходе неоднократных встреч и телефонных разговоров он оказывал психологическое давление на мужчину, сообщая ложную информацию о якобы неизбежном направлении "на ноль" или в "штрафбатальон", - говорится в сообщении.
Для маскировки своих противоправных действий подозреваемый сначала предложил "решить вопрос" путем передачи ему денежных средств в размере от 5 до 7 тысяч долларов США, однако впоследствии увеличил сумму неправомерной выгоды до 10 тысяч долларов США. За эти средства он обещал не сообщать органу досудебного расследования о местонахождении военнослужащего, не доставлять его в уполномоченные органы и не принимать предусмотренных законом мер по его возвращению на военную службу.
10 тысяч за молчание и изъятые документы в качестве "гарантии"
Кроме того, во время одной из встреч фигурант забрал у военнослужащего военный билет и пенсионное удостоверение, объяснив это как "гарантию" того, что последний не будет скрываться.
Осознавая противоправность выдвинутых требований, военнослужащий обратился в правоохранительные органы. После этого дальнейшие действия подозреваемого документировались в рамках уголовного производства.
Задержание и подозрение
- 25 июля 2026 года после получения 10 000 долларов США неправомерной выгоды майор был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.
- В ходе санкционированных обысков по месту жительства, регистрации и в транспортном средстве подозреваемого изъяты предмет неправомерной выгоды, мобильные телефоны, банковские карты, денежные средства, документы, носители информации, автомобиль BMW X5, боеприпасы и другие вещественные доказательства, имеющие значение для уголовного производства.
- По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 832 тыс. грн.
- Также по ходатайству прокурора суд наложил арест на имущество подозреваемого.
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