Обіцяв "закрити очі" на СЗЧ за $10 тисяч: посадовцю ВСП повідомлено про підозру в здирництві. ФОТОрепортаж

Повідомлено про підозру майору-старшому офіцеру відділу спеціального призначення одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку Міністерства оборони України за ч. 3 ст. 368 КК України. Він за хабарі вирішував питання із СЗЧ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону.

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Видавав себе за представника ТЦК та погрожував "відправкою на нуль"

За даними слідства, підозрюваний, перебуваючи у службовому відрядженні в Харківському зональному відділі як старший групи ВСП, використав службове становище для одержання неправомірної вигоди від військовослужбовця, який самовільно залишив військову частину та тривалий час був відсутній на службі.















"Маючи доступ до відомчих інформаційних баз, фігурант отримав інформацію про місцеперебування військовослужбовця та, приховавши свою належність до Військової служби правопорядку, представився працівником ТЦК та СП. Під час неодноразових зустрічей і телефонних розмов він здійснював психологічний тиск на чоловіка, повідомляючи неправдиву інформацію про нібито неминуче направлення "на нуль" або "штрафбату", - йдеться у повідомленні.

Для маскування своїх протиправних дій підозрюваний спочатку запропонував "вирішити питання" шляхом передачі йому грошових коштів від 5 до 7 тисяч доларів США, однак згодом збільшив суму неправомірної вигоди до 10 тисяч доларів США. За ці кошти він обіцяв не повідомляти орган досудового розслідування про місцеперебування військовослужбовця, не доставляти його до уповноважених органів та не вживати передбачених законом заходів щодо його повернення на військову службу.

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$10 тисяч за мовчання та відібрані документи як "гарантія"

Крім того, під час однієї із зустрічей фігурант забрав у військовослужбовця військовий квиток та пенсійне посвідчення, пояснивши це як "гарантію" того, що останній не буде переховуватися.

Усвідомлюючи протиправність висунутих вимог, військовослужбовець звернувся до правоохоронних органів. Після цього подальші дії підозрюваного документувалися в межах кримінального провадження.

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Затримання та підозра