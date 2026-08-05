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Авто гендиректора "Уралдронзавод" взорвалось под Екатеринбургом, - росСМИ. ВИДЕО+ФОТО
В поселке Великий Исток под Екатеринбургом взорвался автомобиль Mercedes, в котором находился директор предприятия, производящего FPV-дрон "Упырь", Владимир Ткачук.
Об этом пишут местные издания, сообщает Цензор.НЕТ.
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Источники российских СМИ утверждают, что пострадавший сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.
Речь идет о генеральном директоре "Уралдронзавода", производящего дроны "Упырь".
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