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Новости Фото Взрывы в россии
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Авто гендиректора "Уралдронзавод" взорвалось под Екатеринбургом, - росСМИ. ВИДЕО+ФОТО

В поселке Великий Исток под Екатеринбургом взорвался автомобиль Mercedes, в котором находился директор предприятия, производящего FPV-дрон "Упырь", Владимир Ткачук.

Об этом пишут местные издания, сообщает Цензор.НЕТ.

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Источники российских СМИ утверждают, что пострадавший сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Речь идет о генеральном директоре "Уралдронзавода", производящего дроны "Упырь".

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Автомобиль производителя дронов взорвался под Екатеринбургом
Автомобиль производителя дронов взорвался под Екатеринбургом

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взрыв (7146) россия (89096)
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Топ комментарии
+12
Вибухнув упир - до чого і йшов
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05.08.2026 13:35 Ответить
+7
упирь попав в реанімацію, що він там забув? дама з косою вже чекає його на виході....
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05.08.2026 13:36 Ответить
+6
Ще одним упирем стало менше. "Лайк"
показать весь комментарий
05.08.2026 13:49 Ответить

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