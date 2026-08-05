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Авто гендиректора "Уралдронзавода" вибухнуло під Єкатеринбургом, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
У селищі Великий Істок під Єкатеринбургом вибухнув автомобіль Mercedes із директором підприємства, що виробляє FPV-дрон "Упир", Володимиром Ткачуком.
Про це пишуть місцеві видання, інформує Цензор.НЕТ.
Подробиці
Джерела росЗМІ стверджують, що постраждалий зараз перебуває у реанімації у тяжкому стані.
Йдеться про гендиректор "Уралдронзавода", що виготовляє дрони "Упырь".
Топ коментарі
+11 Валентин Коваль #620706
показати весь коментар05.08.2026 13:35 Відповісти Посилання
+6 Панас Стець #551129
показати весь коментар05.08.2026 13:36 Відповісти Посилання
+5 Jim Hawkins #551630
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