Авто гендиректора "Уралдронзавода" вибухнуло під Єкатеринбургом, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У селищі Великий Істок під Єкатеринбургом вибухнув автомобіль Mercedes із директором підприємства, що виробляє FPV-дрон "Упир", Володимиром Ткачуком.

Про це пишуть місцеві видання, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Джерела росЗМІ стверджують, що постраждалий зараз перебуває у реанімації у тяжкому стані.

Йдеться про гендиректор "Уралдронзавода", що виготовляє дрони "Упырь".

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