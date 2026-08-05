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Новини Фото Вибухи у Росії
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Авто гендиректора "Уралдронзавода" вибухнуло під Єкатеринбургом, - росЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У селищі Великий Істок під Єкатеринбургом вибухнув автомобіль Mercedes із директором підприємства, що виробляє FPV-дрон "Упир", Володимиром Ткачуком.

Про це пишуть місцеві видання, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Джерела росЗМІ стверджують, що постраждалий зараз перебуває у реанімації у тяжкому стані.

Йдеться про гендиректор "Уралдронзавода", що виготовляє дрони "Упырь".

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Авто виробника дронів вибухнуло під Єкатеринбургом
Авто виробника дронів вибухнуло під Єкатеринбургом

Автор: 

вибух (4800) росія (47245)
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Топ коментарі
+11
Вибухнув упир - до чого і йшов
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05.08.2026 13:35 Відповісти
+6
упирь попав в реанімацію, що він там забув? дама з косою вже чекає його на виході....
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05.08.2026 13:36 Відповісти
+5
Ну, як би приємно, але що від того зміниться? Завтра на його місце прийдуть троє таких самих "ткачуків".
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05.08.2026 13:38 Відповісти

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