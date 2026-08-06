Автомобиль во время движения провалился под землю в Одессе, - ГСЧС. ФОТО
В Одессе легковой автомобиль Volkswagen во время движения провалился под землю и оказался в заполненной водой яме. Водитель успел самостоятельно покинуть автомобиль и не пострадал.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Инцидент произошел вечером 5 августа на улице Петра Болбочана.
По данным спасателей, во время движения легковой автомобиль начал проваливаться под землю. Водитель вовремя покинул автомобиль, после чего тот полностью погрузился в яму с водой.
На место прибыли подразделения ГСЧС. Сначала спасатели откачали воду из провалов, а затем с помощью специальной техники вытащили автомобиль на поверхность.
Обстоятельства образования провала выясняются.
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