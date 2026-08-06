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Автомобиль во время движения провалился под землю в Одессе, - ГСЧС. ФОТО

В Одессе легковой автомобиль Volkswagen во время движения провалился под землю и оказался в заполненной водой яме. Водитель успел самостоятельно покинуть автомобиль и не пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

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Инцидент произошел вечером 5 августа на улице Петра Болбочана.

По данным спасателей, во время движения легковой автомобиль начал проваливаться под землю. Водитель вовремя покинул автомобиль, после чего тот полностью погрузился в яму с водой.

На место прибыли подразделения ГСЧС. Сначала спасатели откачали воду из провалов, а затем с помощью специальной техники вытащили автомобиль на поверхность.

Обстоятельства образования провала выясняются.

В Одессе Volkswagen провалился под землю прямо во время движения
В Одессе Volkswagen провалился под землю прямо во время движения
В Одессе Volkswagen провалился под землю прямо во время движения
В Одессе Volkswagen провалился под землю прямо во время движения

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авто (4355) Одесса (8428) Одесская область (4632) провал (34) Одесский район (726)
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Топ комментарии
+4
Якось почитайте хто відповідає за стан доріг. https://doradvokat.com.ua/dtp-cherez-poganyy-stan-avtomobilnyh-dorig-hto-povynen-vidshkoduvaty-zbytky/#%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B3
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06.08.2026 13:41 Ответить
+3
Шо там встановлювать то? Поруч приватні будинкі і відімо вода з вигрібної ями підмила собі шлях до дороги. Ще тачку від говна тепер відмивати прийдеться
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06.08.2026 13:11 Ответить
+3
Цікаво, тут також держава не має можливості відшкодувати водієві усі збитки...?
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06.08.2026 13:14 Ответить

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