Автомобіль під час руху провалився під землю в Одесі, - ДСНС. ФОТО
В Одесі легковий автомобіль Volkswagen під час руху провалився під землю та опинився у заповненій водою ямі. Водій встиг самостійно залишити транспортний засіб і не постраждав.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.
Інцидент стався ввечері 5 серпня на вулиці Петра Болбочана.
За даними рятувальників, під час руху легковик почав провалюватися під землю. Водій вчасно залишив автомобіль, після чого той повністю занурився в яму з водою.
На місце прибули підрозділи ДСНС. Спочатку рятувальники відкачали воду з провалля, а потім за допомогою спеціальної техніки витягнули автомобіль на поверхню.
Обставини утворення провалу з'ясовуються.
Топ коментарі
+4 vitaliymkua
показати весь коментар06.08.2026 13:41 Відповісти Посилання
+3 Підлога Маккартні
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+3 vitaliymkua
показати весь коментар06.08.2026 13:14 Відповісти Посилання
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