Автомобіль під час руху провалився під землю в Одесі, - ДСНС. ФОТО

В Одесі легковий автомобіль Volkswagen під час руху провалився під землю та опинився у заповненій водою ямі. Водій встиг самостійно залишити транспортний засіб і не постраждав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Інцидент стався ввечері 5 серпня на вулиці Петра Болбочана.

За даними рятувальників, під час руху легковик почав провалюватися під землю. Водій вчасно залишив автомобіль, після чого той повністю занурився в яму з водою.

На місце прибули підрозділи ДСНС. Спочатку рятувальники відкачали воду з провалля, а потім за допомогою спеціальної техніки витягнули автомобіль на поверхню.

Обставини утворення провалу з'ясовуються.









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