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Автомобіль під час руху провалився під землю в Одесі, - ДСНС. ФОТО

В Одесі легковий автомобіль Volkswagen під час руху провалився під землю та опинився у заповненій водою ямі. Водій встиг самостійно залишити транспортний засіб і не постраждав.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

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Інцидент стався ввечері 5 серпня на вулиці Петра Болбочана.

За даними рятувальників, під час руху легковик почав провалюватися під землю. Водій вчасно залишив автомобіль, після чого той повністю занурився в яму з водою.

На місце прибули підрозділи ДСНС. Спочатку рятувальники відкачали воду з провалля, а потім за допомогою спеціальної техніки витягнули автомобіль на поверхню.

Обставини утворення провалу з'ясовуються.

В Одесі Volkswagen провалився під землю просто під час руху
В Одесі Volkswagen провалився під землю просто під час руху
В Одесі Volkswagen провалився під землю просто під час руху
В Одесі Volkswagen провалився під землю просто під час руху

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авто (2723) Одеса (5127) Одеська область (4088) провал (14) Одеський район (743)
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Топ коментарі
+4
Якось почитайте хто відповідає за стан доріг. https://doradvokat.com.ua/dtp-cherez-poganyy-stan-avtomobilnyh-dorig-hto-povynen-vidshkoduvaty-zbytky/#%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B3
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06.08.2026 13:41 Відповісти
+3
Шо там встановлювать то? Поруч приватні будинкі і відімо вода з вигрібної ями підмила собі шлях до дороги. Ще тачку від говна тепер відмивати прийдеться
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06.08.2026 13:11 Відповісти
+3
Цікаво, тут також держава не має можливості відшкодувати водієві усі збитки...?
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06.08.2026 13:14 Відповісти

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