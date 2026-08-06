Еще пятерых украинских подростков вернули с оккупированной РФ территории, — Лубинец. ФОТОРЕПОРТАЖ

Пятерых украинских подростков удалось эвакуировать с временно оккупированной Россией территории благодаря совместной работе Офиса омбудсмена и партнеров.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

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Кого удалось эвакуировать?

В частности, среди тех, кто уже находится на подконтрольной Украине территории, — 17-летняя девочка.

Ее путь был непростым: из-за сложностей с документами девушке пришлось несколько дней ждать их оформления в посольстве вдали от родных. Но девушка не отказалась от своего желания вернуться в Украину. Она хотела жить здесь, учиться, получить образование и строить свое будущее в свободной стране. Сегодня украинка рядом со своей бабушкой, которая стала для неё опорой и поддержкой.

Еще четверо подростков приняли решение учиться и жить на подконтрольной Украине территории и также пожелали выехать.

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Процесс эвакуации

"За каждой такой историей — сложная и длительная работа. Ведь у многих украинцев, которых нам удается эвакуировать, нет украинских документов или срок их действия истек. Поэтому наша задача — не только организовать безопасный маршрут.

Мы координируем решение документальных и других вопросов, помогаем законно пересечь границу, получить необходимую медицинскую помощь и социальную защиту, восстановить документы и адаптироваться", — рассказал Лубинец.

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Как отмечается, к эвакуации этой группы детей присоединились международная компания с украинскими корнями МХП и ее основатель и генеральный директор Юрий Косюк.