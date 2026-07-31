Еще четверо украинских детей и подростков были возвращены с оккупированных РФ территорий. ВИДЕО+ФОТО

На подконтрольную правительству Украинытерриторию удалось вернуть ещё четырёх украинских детей благодаря работе Офиса омбудсмена Украины в рамках инициативы Президента Украины "Bring Kids Back UA" и при посредничестве первой леди Соединённых Штатов Америки Мелании Трамп. Это уже пятое возвращение, состоявшееся при содействии первой леди США.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"В целом, благодаря настойчивой работе дети в возрасте от 6 до 15 лет теперь дома! Каждое такое возвращение — это отдельная история. И каждая из них напоминает, что война отнимает у детей самое ценное — возможность просто быть рядом с родными", — отметил Лубинец.

Читайте также: Еще четырёх детей и подростков вернули из оккупированной Херсонской области

Истории детей

Шестилетний мальчик. Когда российская армия начала массированный обстрел их города, его родители были вынуждены эвакуироваться. Сам мальчик в то время находился у бабушки и дедушки на временно оккупированной Луганщине. Самостоятельно вернуть сына семья не могла. Наконец, после долгой разлуки мальчик воссоединился со своими близкими.

Девятилетняя девочка из-за сложных жизненных обстоятельств осталась с прабабушкой на временно оккупированной Херсонщине. Утерянные документы лишили её возможности уехать, а все попытки матери вернуть дочь самостоятельно оказались безуспешными. Теперь эта история завершается долгожданным воссоединением матери и дочери.

Пятнадцатилетний подросток пережил потерю обоих родителей. После смерти мамы он остался один на временно оккупированной территории Мариуполя. Несмотря на все трудности, парень не отказался от своего желания жить с сестрой в Украине. Теперь они вместе.

Другому подростку тоже 15 лет. Полномасштабная война разлучила его с родителями. Отец и мать неоднократно пытались вернуть сына, однако получили запрет на въезд в Россию. После длительных усилий семья наконец воссоединилась.

Читайте также: Пятеро украинских детей вернулись в свои семьи при поддержке Мелании Трамп, — Белый дом









