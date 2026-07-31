Ще чотирьох українських дітей і підлітків повернули з окупованих РФ територій. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На підконтрольну уряду України територію вдалося повернути ще чотирьох українських дітей завдяки роботі Офісу Омбудсмана України в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA та за посередництва Першої Леді Сполучених Штатів Америки Меланії Трамп. Це вже п’яте повернення, яке відбулося за сприяння Першої леді США.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

"Загалом завдяки наполегливій роботі діти віком від 6 до 15 років відтепер вдома! Кожне таке повернення - це окрема історія. І кожна з них нагадує, що війна забирає у дітей найцінніше - можливість просто бути поруч із рідними.", - зазначив Лубінець.

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Історії дітей

Шестирічний хлопчик. Коли російська армія почала масовано обстрілювати їхнє місто, його батьки були змушені евакуюватися. Сам хлопчик у той час перебував у бабусі та дідуся на тимчасово окупованій Луганщині. Самостійно повернути сина родина не могла. Нарешті після довгої розлуки хлопчик воззʼєднався зі своїми близькими.

Дев’ятирічна дівчинка через складні життєві обставини залишилася з прабабусею на тимчасово окупованій Херсонщині. Втрачені документи позбавили її можливості виїхати, а всі спроби матері повернути доньку самотужки виявилися безуспішними. Тепер ця історія завершується довгоочікуваним возз’єднанням матері й доньки.

П’ятнадцятирічний підліток пережив втрату обох батьків. Після смерті мами він залишився сам на тимчасово окупованій території Маріуполя. Попри всі труднощі хлопець не відмовився від свого бажання жити із сестрою в Україні. Тепер вони разом.

Іншому підлітку також 15 років. Повномасштабна війна розлучила його з батьками. Батько та мати неодноразово намагалися повернути сина, однак отримали заборону на в’їзд до Росії. Після тривалих зусиль родина нарешті возз’єдналася.

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