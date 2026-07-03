Ще чотирьох дітей і підлітків повернули з окупованої Херсонщини

Ще одну групу українських дітей і підлітків вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Так, з окупації повернули одну дівчинку та трьох хлопчиків віком від 7 до 17 років. Також повернуто одну особу з числа дітей-сиріт.

Історії підлітків

Один із 17-річних хлопців наважився заспівати Гімн України в окупаційній школі. За це його публічно принижували, а родину піддавали тиску: до них приходили військові з так званими "виховними бесідами", залякували та створювали атмосферу постійного страху.

Іншого змусили отримати паспорт країни-окупанта, погрожуючи не видати шкільний атестат. Його примусово поставили на військовий облік.

Також читайте: Ще сімох дітей і підлітків повернули з окупованої Херсонщини

Врятовані вже у безпеці

Наразі всі врятовані перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу. Це повернення стало можливим у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації "Save Ukraine".



Зазначається, що з початку 2026 року вже вдалося врятувати 108 дітей із тимчасово окупованої території Херсонщини.

Також дивіться: З окупації та РФ вдалося повернути 60 українців, серед них важкохворі та батьки звільненого з полону військового, - Лубінець. ФОТО