Ще чотирьох дітей і підлітків повернули з окупованої Херсонщини
Ще одну групу українських дітей і підлітків вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, з окупації повернули одну дівчинку та трьох хлопчиків віком від 7 до 17 років. Також повернуто одну особу з числа дітей-сиріт.
Історії підлітків
- Один із 17-річних хлопців наважився заспівати Гімн України в окупаційній школі. За це його публічно принижували, а родину піддавали тиску: до них приходили військові з так званими "виховними бесідами", залякували та створювали атмосферу постійного страху.
- Іншого змусили отримати паспорт країни-окупанта, погрожуючи не видати шкільний атестат. Його примусово поставили на військовий облік.
Врятовані вже у безпеці
Наразі всі врятовані перебувають у безпеці та отримують необхідну допомогу. Це повернення стало можливим у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA та за сприяння благодійної організації "Save Ukraine".
Зазначається, що з початку 2026 року вже вдалося врятувати 108 дітей із тимчасово окупованої території Херсонщини.
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