Ще сімох дітей і підлітків повернули з окупованої Херсонщини

Ще одну групу дітей та підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованої частини Херсонської області.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо

Так, на підконтрольну Україні територію повернули 4 дівчинки та 3 хлопчики віком від 3 до 17 років.

Серед них - сімнадцятирічний юнак, якого окупаційна влада намагалася внести до списків реєстрації військових. Так звана "поліція" неодноразово приходила до нього додому на перевірки, а військовий комісар відкрито погрожував матері кримінальним звинуваченням. Брата хлопця викрали після доносу сусіда і його жорстоко катували у полоні.

Тринадцятирічній дівчині доводилося ховатися вдома щодня до вечора, щоб окупаційна влада не виявила, що вона відмовляється відвідувати російську школу. Її сім'я постійно отримувала погрози, що її заберуть та помістять в інтернат.

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"Кожен з врятованих дітей зазнав тиску та спроб стерти свою ідентичність. Але, на щастя, це все позаду", - наголосив Прокудін.

Реабілітація

Зазначається, що сьогодні вони проходять реабілітацію в Центрах надії та зцілення, де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами та безпечне місце для життя.



Цей порятунок відбулося за сприяння благодійної організації "Save Ukraine" у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

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