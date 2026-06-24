Ще сімох дітей і підлітків повернули з окупованої Херсонщини
Ще одну групу дітей та підлітків вдалося врятувати з тимчасово окупованої частини Херсонської області.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Так, на підконтрольну Україні територію повернули 4 дівчинки та 3 хлопчики віком від 3 до 17 років.
- Серед них - сімнадцятирічний юнак, якого окупаційна влада намагалася внести до списків реєстрації військових. Так звана "поліція" неодноразово приходила до нього додому на перевірки, а військовий комісар відкрито погрожував матері кримінальним звинуваченням. Брата хлопця викрали після доносу сусіда і його жорстоко катували у полоні.
- Тринадцятирічній дівчині доводилося ховатися вдома щодня до вечора, щоб окупаційна влада не виявила, що вона відмовляється відвідувати російську школу. Її сім'я постійно отримувала погрози, що її заберуть та помістять в інтернат.
"Кожен з врятованих дітей зазнав тиску та спроб стерти свою ідентичність. Але, на щастя, це все позаду", - наголосив Прокудін.
Реабілітація
Зазначається, що сьогодні вони проходять реабілітацію в Центрах надії та зцілення, де отримують психологічну підтримку, допомогу з документами та безпечне місце для життя.
Цей порятунок відбулося за сприяння благодійної організації "Save Ukraine" у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.
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