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Новости Возвращение детей из оккупации Возвращение с окупации
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Еще семерых детей и подростков вернули из оккупированной Херсонщины

Еще 16 молодых людей вернули из оккупации

Еще одну группу детей и подростков удалось спасти из временно оккупированной части Херсонской области.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

В частности, на подконтрольную Украине территорию вернули 4 девочек и 3 мальчиков в возрасте от 3 до 17 лет.

  • Среди них — семнадцатилетний юноша, которого оккупационные власти пытались внести в списки регистрации военнослужащих. Так называемая "полиция" неоднократно приходила к нему домой с проверками, а военный комиссар открыто угрожал матери уголовным преследованием. Брата парня похитили после доноса соседа и жестоко пытали в плену.
  • Тринадцатилетней девочке приходилось прятаться дома каждый день до вечера, чтобы оккупационные власти не обнаружили, что она отказывается посещать российскую школу. Ее семья постоянно получала угрозы, что ее заберут и поместят в интернат.

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"Каждый из спасенных детей подвергался давлению и попыткам стереть свою идентичность. Но, к счастью, это всё позади", — подчеркнул Прокудин.

Реабилитация

Отмечается, что сегодня они проходят реабилитацию в Центрах надежды и исцеления, где получают психологическую поддержку, помощь с документами и безопасное место для жизни.

Это спасение состоялось при содействии благотворительной организации "Save Ukraine" в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA.

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