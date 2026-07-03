Еще четверых детей и подростков вернули из оккупированной Херсонщины
Еще одну группу украинских детей и подростков удалось вернуть из временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, из зоны оккупации вернули одну девочку и трех мальчиков в возрасте от 7 до 17 лет. Также возвращен один ребенок из числа детей-сирот.
Истории подростков
- Один из 17-летних юношей решился спеть гимн Украины в оккупационной школе. За это его публично унижали, а на семью оказывали давление: к ним приходили военные с так называемыми "воспитательными беседами", запугивали и создавали атмосферу постоянного страха.
- Другого заставили получить паспорт страны-оккупанта, угрожая не выдать школьный аттестат. Его принудительно поставили на воинский учет.
Спасенные уже в безопасности
В настоящее время все спасенные находятся в безопасности и получают необходимую помощь. Это возвращение стало возможным в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA и при содействии благотворительной организации "Save Ukraine".
Отмечается, что с начала 2026 года уже удалось спасти 108 детей с временно оккупированной территории Херсонской области.
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