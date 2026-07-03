Еще четверых детей и подростков вернули из оккупированной Херсонщины

Еще одну группу украинских детей и подростков удалось вернуть из временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Так, из зоны оккупации вернули одну девочку и трех мальчиков в возрасте от 7 до 17 лет. Также возвращен один ребенок из числа детей-сирот.

Истории подростков

Один из 17-летних юношей решился спеть гимн Украины в оккупационной школе. За это его публично унижали, а на семью оказывали давление: к ним приходили военные с так называемыми "воспитательными беседами", запугивали и создавали атмосферу постоянного страха.

Другого заставили получить паспорт страны-оккупанта, угрожая не выдать школьный аттестат. Его принудительно поставили на воинский учет.

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Спасенные уже в безопасности

В настоящее время все спасенные находятся в безопасности и получают необходимую помощь. Это возвращение стало возможным в рамках президентской инициативы Bring Kids Back UA и при содействии благотворительной организации "Save Ukraine".



Отмечается, что с начала 2026 года уже удалось спасти 108 детей с временно оккупированной территории Херсонской области.

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