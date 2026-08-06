Ще п’ятьох українських підлітків повернули з окупованої РФ території, - Лубінець. ФОТОрепортаж

П’ятьох українських підлітків вдалося евакуювати з тимчасово окупованої Росією території завдяки спільній роботі Офісу Омбудсмана та партнерів.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Цензор.НЕТ.

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Кого вдалося евакуювати?

Так, серед тих, хто вже на підконтрольній Україні території, - 17-річна дівчинка.

Її шлях був непростим: через складнощі з документами дівчині довелося кілька днів чекати на їх оформлення в посольстві далеко від рідних. Та дівчина не відмовилася від свого бажання повернутися в Україну. Вона хотіла жити тут, навчатися, здобути освіту та будувати своє майбутнє у вільній країні. Сьогодні українка поруч із бабусею, яка стала для неї опорою та підтримкою.

Ще інші чотири підлітка ухвалили рішення про навчання й життя на підконтрольній Україні території і теж забажали виїхати.

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Процес евакуації

"За кожною такою історією — складна й тривала робота. Адже багато українців, яких нам вдається евакуювати, не мають українських документів або термін їхньої дії сплив. Тож наше завдання — не лише організувати безпечний маршрут.

Ми координуємо вирішення документальних та інших питань, допомагаємо законно перетнути кордон, отримати необхідну медичну допомогу й соціальний захист, відновити документи та адаптуватися", - розповів Лубінець.

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Як зазначається, що евакуації цієї групи дітей долучилися міжнародна компанія з українським корінням МХП та її засновник і СЕО Юрій Косюк.