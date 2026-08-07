За $8 тыс. продавал "легальный выезд" за границу: в Харькове задержан капитан Нацгвардии, - ГБР. ФОТО

Сотрудники ГБР в сотрудничестве с СБУ и при поддержке командования НГУ задержали и предъявили подозрение капитану Национальной гвардии Украины из Харьковской области. За 8 тыс. долларов он обещал организовать военнообязанному фиктивное трудоустройство, освобождение от мобилизации и выезд за границу под видом служебной командировки.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно

Отмечается, что офицер предложил знакомому, который искал способ выехать из Украины, оформить его на одно из столичных предприятий, сотрудники которого имеют право на отсрочку от мобилизации. После фиктивного трудоустройства мужчину якобы должны были направить в служебную командировку за границу, откуда он мог не возвращаться в Украину.

Свои "услуги" капитан оценил в 8 тыс. долларов.

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Задержание и предъявление подозрения

Фигуранта задержали возле одного из торгово-развлекательных центров Харькова во время получения всей оговоренной суммы.

В настоящее время следователи устанавливают полный круг лиц, которые могли быть причастны к организации и функционированию схемы.

Капитану сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины).

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Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Санкция статьи предусматривает до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества.