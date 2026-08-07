За $8 тис. продавав "легальний виїзд" за кордон: у Харкові затримано капітана Нацгвардії, - ДБР. ФОТО
Працівники ДБР у взаємодії із СБУ та за підтримки командування НГУ затримали та повідомили про підозру капітану Національної гвардії України з Харківщини. За 8 тис. доларів він обіцяв організувати військовозобов’язаному фіктивне працевлаштування, бронювання від мобілізації та виїзд за кордон під виглядом службового відрядження.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Зазначається, що офіцер запропонував знайомому, який шукав спосіб виїхати з України, оформити його на одне зі столичних підприємств, працівники якого мають право на бронювання. Після фіктивного працевлаштування чоловіка нібито мали направити у службове відрядження за кордон, звідки він міг не повертатися до України.
Свої "послуги" капітан оцінив у 8 тис. доларів.
Затримання й оголошення підозри
Фігуранта затримали поблизу одного з торговельно-розважальних центрів Харкова під час одержання всієї обумовленої суми.
Наразі слідчі встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетними до організації та функціонування схеми.
Капітану повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.
Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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