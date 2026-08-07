За $8 тис. продавав "легальний виїзд" за кордон: у Харкові затримано капітана Нацгвардії, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР у взаємодії із СБУ та за підтримки командування НГУ затримали та повідомили про підозру капітану Національної гвардії України з Харківщини. За 8 тис. доларів він обіцяв організувати військовозобов’язаному фіктивне працевлаштування, бронювання від мобілізації та виїзд за кордон під виглядом службового відрядження.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Зазначається, що офіцер запропонував знайомому, який шукав спосіб виїхати з України, оформити його на одне зі столичних підприємств, працівники якого мають право на бронювання. Після фіктивного працевлаштування чоловіка нібито мали направити у службове відрядження за кордон, звідки він міг не повертатися до України.

Свої "послуги" капітан оцінив у 8 тис. доларів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": $11 тис. за "допомогу" у звільненні зі служби: судитимуть підполковника НГУ, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Затримання й оголошення підозри

Фігуранта затримали поблизу одного з торговельно-розважальних центрів Харкова під час одержання всієї обумовленої суми.

Наразі слідчі встановлюють повне коло осіб, які могли бути причетними до організації та функціонування схеми.

Капітану повідомлено про підозру в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України).

Також дивіться: СБУ та Нацполіція заблокували 9 нових схем ухилення від мобілізації у різних регіонах України. ФОТОрепортаж

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.