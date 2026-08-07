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В Брянске прогремели взрывы: над городом столб черного дыма. ФОТО

В российском Брянске прогремели взрывы.

Об этом пишет ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Над городом — столб черного дыма. По данным местных жителей, горят склады в районе железнодорожного вокзала.

Читайте: Там, где бьют москаля, там Польша помогает, — Навроцкий

Взрывы в Брянске и черный дым над городом
Взрывы в Брянске и черный дым над городом

Автор: 

Брянск (159) россия (89109)
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Топ комментарии
+7
То брянські партизани вийшли з лісу, коли дізналися, що "фашисти" знову напали....
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07.08.2026 14:53 Ответить
+6
хованка підарської балістики?
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07.08.2026 14:50 Ответить
+5
Папу не вибрали...
показать весь комментарий
07.08.2026 14:53 Ответить

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