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В Брянске прогремели взрывы: над городом столб черного дыма. ФОТО
В российском Брянске прогремели взрывы.
Об этом пишет ASTRA, сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Над городом — столб черного дыма. По данным местных жителей, горят склады в районе железнодорожного вокзала.
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+7 AbOriginal_UA
показать весь комментарий07.08.2026 14:53 Ответить Ссылка
+6 Wild MadDog
показать весь комментарий07.08.2026 14:50 Ответить Ссылка
+5 Симон Петлюра #623058
показать весь комментарий07.08.2026 14:53 Ответить Ссылка
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