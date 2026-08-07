3 462 10
Вибухи пролунали у Брянську: над містом стовп чорного диму. ФОТО
У російському Брянську пролунали вибухи.
Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Над містом - стовп чорного диму. За даними місцевих, горять склади в районі залізничного вокзалу.
Топ коментарі
+7 AbOriginal_UA
показати весь коментар07.08.2026 14:53 Відповісти Посилання
+6 Wild MadDog
показати весь коментар07.08.2026 14:50 Відповісти Посилання
+5 Симон Петлюра #623058
показати весь коментар07.08.2026 14:53 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль