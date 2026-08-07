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Новини Фото Удари по РФ
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Вибухи пролунали у Брянську: над містом стовп чорного диму. ФОТО

У російському Брянську пролунали вибухи.

Про це пише ASTRA, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Над містом - стовп чорного диму. За даними місцевих, горять склади в районі залізничного вокзалу.

Читайте: Там, де б’ють москаля, там Польща допомагає, - Навроцький

Вибухи у Брянську та чорний дим над містом
Вибухи у Брянську та чорний дим над містом

Автор: 

Брянськ (171) росія (47262)
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Топ коментарі
+7
То брянські партизани вийшли з лісу, коли дізналися, що "фашисти" знову напали....
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07.08.2026 14:53 Відповісти
+6
хованка підарської балістики?
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07.08.2026 14:50 Відповісти
+5
Папу не вибрали...
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07.08.2026 14:53 Відповісти

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