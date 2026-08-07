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172 килограмма тротила и комплектующие к артиллерийским боеприпасам: задержан торговец взрывчаткой. ФОТОрепортаж

В Харьковской области полиция задержала торговца взрывчаткой: изъято 172 килограмма тротила и взрыватели.

Правоохранители Харьковской области разоблачили и задержали мужчину, организовавшего схему незаконного сбыта взрывчатых веществ и комплектующих к боеприпасам, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Для хранения опасного "товара" злоумышленник заранее обустроил тайник в лесополосе. Туда он привез два мешка с тротилом общим весом 172 килограмма, а также ящик с взрывателями к артиллерийским боеприпасам.

Следователи зафиксировали два факта продажи взрывчатки. За проданный тротил и взрыватели фигурант успел получить 240 тысяч гривен, после чего был задержан правоохранителями.

В настоящее время мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. За незаконное обращение с взрывчатыми веществами ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Полицейские Харьковской области задержали торговца взрывчаткой
Полицейские Харьковской области задержали торговца взрывчаткой
Полицейские Харьковской области задержали торговца взрывчаткой

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Автор: 

оружие (10773) Нацполиция (17585) Харьковская область (3047)
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