172 килограмма тротила и комплектующие к артиллерийским боеприпасам: задержан торговец взрывчаткой. ФОТОрепортаж

В Харьковской области полиция задержала торговца взрывчаткой: изъято 172 килограмма тротила и взрыватели.

Правоохранители Харьковской области разоблачили и задержали мужчину, организовавшего схему незаконного сбыта взрывчатых веществ и комплектующих к боеприпасам, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

Для хранения опасного "товара" злоумышленник заранее обустроил тайник в лесополосе. Туда он привез два мешка с тротилом общим весом 172 килограмма, а также ящик с взрывателями к артиллерийским боеприпасам.

Следователи зафиксировали два факта продажи взрывчатки. За проданный тротил и взрыватели фигурант успел получить 240 тысяч гривен, после чего был задержан правоохранителями.

В настоящее время мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. За незаконное обращение с взрывчатыми веществами ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.







Читайте: СБУ, ГБР и Нацполиция раскрыли еще 4 "уклонистские" схемы в разных регионах Украины. ФОТОрепортаж