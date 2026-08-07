172 кілограми тротилу та комплектуючі до артилерійських боєприпасів: затримано торговця вибухівкою. ФОТОрепортаж

На Харківщині поліція затримала торговця вибухівкою: вилучено 172 кілограмів тротилу та підривачі.

Правоохоронці Харківської області викрили та затримали чоловіка, який організував схему незаконного збуту вибухових речовин та комплектуючих до боєприпасів, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Для зберігання небезпечного "товару" зловмисник заздалегідь облаштував тайник у лісосмузі. Туди він привіз два мішки з тротилом загальною вагою 172 кілограми, а також ящик із підривачами до артилерійських боєприпасів.

Слідчі задокументували два факти продажу вибухівки. За реалізований тротил та підривачі фігурант встиг отримати 240 тисяч гривень, після чого був затриманий правоохоронцями.

Наразі чоловіку повідомили про підозру у вчиненні злочину. За незаконне поводження з вибуховими речовинами йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.







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