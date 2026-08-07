Зеленский начал двусторонние переговоры с Вучичем. ФОТО
В пятницу, 7 августа, в Белграде президент Владимир Зеленский начал двусторонние переговоры со своим сербским коллегой Александаром Вучичем.
Об этом глава государства сообщил в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
"Начали двусторонний разговор в Сербии", — сообщил Зеленский, добавив совместную фотографию с Вучичем.
Визит в Сербию
Напомним, что в пятницу, 7 августа, президент Владимир Зеленский впервые прибыл с визитом в Сербию.
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