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Новини Фото Відносини України та Сербії
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Зеленський розпочав двосторонні переговори з Вучичем. ФОТО

У п'ятницю, 7 серпня, у Белграді президент Володимир Зеленський розпочав двосторонні переговори із сербським колегою Александаром Вучичем.

Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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"Почали двосторонню розмову в Сербії", - повідомив Зеленський, додавши спільну світлину з Вучичем.

Зеленський, Вучич

Візит до Сербії

Нагадаємо, що у п'ятницю, 7 серпня, президент Володимир Зеленський вперше прибув із візитом до Сербії.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26614) Сербія (375) Вучич Александр (130)
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