Зеленський розпочав двосторонні переговори з Вучичем. ФОТО
У п'ятницю, 7 серпня, у Белграді президент Володимир Зеленський розпочав двосторонні переговори із сербським колегою Александаром Вучичем.
Про це глава держави повідомив у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.
"Почали двосторонню розмову в Сербії", - повідомив Зеленський, додавши спільну світлину з Вучичем.
Візит до Сербії
Нагадаємо, що у п'ятницю, 7 серпня, президент Володимир Зеленський вперше прибув із візитом до Сербії.
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