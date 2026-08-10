Оккупанты сбросили КАБ на Запорожье: как минимум 3 раненых, горят автомобили, поврежден дом (обновлено). ФОТО
Утром 10 августа 2026 года войска РФ нанесли авиационный удар по Запорожью.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
"Горят автомобили, поврежден частный дом: таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье", — говорится в сообщении.
По его словам, россияне сбросили управляемую авиабомбу на областной центр.
Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.
Обновленная информация
По данным ОВА, по меньшей мере трое человек получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье.
Повреждены жилые дома, возникли возгорания транспортных средств.
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