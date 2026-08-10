Оккупанты сбросили КАБ на Запорожье: как минимум 3 раненых, горят автомобили, поврежден дом (обновлено). ФОТО

Утром 10 августа 2026 года войска РФ нанесли авиационный удар по Запорожью.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Первые подробности

"Горят автомобили, поврежден частный дом: таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье", — говорится в сообщении.

По его словам, россияне сбросили управляемую авиабомбу на областной центр.

Читайте также: Враг атаковал дронами промышленные предприятия в Запорожье: поврежден транспорт

Более подробной информации о вражеской атаке на данный момент нет.

Обновленная информация

По данным ОВА, по меньшей мере трое человек получили ранения в результате вражеской атаки на Запорожье.

Повреждены жилые дома, возникли возгорания транспортных средств.