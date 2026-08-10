Окупанти скинули КАБ на Запоріжжя: 4 поранених, горять автівки, пошкоджено будинок (оновлено). ФОТОрепортаж

Зранку 10 серпня 2026 року війська РФ завдали авіаційного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

"Горять автівки, пошкоджений приватний будинок: такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

За його словами, росіяни скинули керовану авіабомбу на обласний центр.

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Більше інформації щодо ворожої атаки на цю мить не відомо.













Оновлена інформація

За даними ОВА, щонайменше троє людей дістали поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

Пошкоджені житлові будинки, виникли загоряння транспортних засобів.

За даними ДСНС, внаслідок російських авіаударів 4 людей поранені, з них - 1 дитина.

За декількома адресами горіли покрівля п’ятиповерхового будинку та 4 легкові автомобілі. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені багатоповерхівки, нежитлові будівлі та понад 10 транспортних засобів.

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Рятувальники ліквідували всі пожежі.

Психологи ДСНС надали допомогу 21 людині.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих внаслідок ворожого удару на Запоріжжя збільшилась до 13.