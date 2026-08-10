Серия взрывов прогремела на территории военного завода в Болгарии, - СМИ. ФОТО

Взрыв прогремел на военном заводе в селе Белица недалеко от Трявны в Болгарии.

Об этом пишет BNT News, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Над территорией предприятия поднимаются огромные клубы дыма. СМИ пишут о звуках вторичной детонации.

По предварительной информации, загорелся грузовик, а на одном из складов боеприпасов произошел пожар.

Местные власти призывают людей закрывать окна своих домов, использовать защитные маски и не выходить на улицу.

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