Серия взрывов прогремела на территории военного завода в Болгарии, - СМИ. ФОТО
Взрыв прогремел на военном заводе в селе Белица недалеко от Трявны в Болгарии.
Об этом пишет BNT News, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Над территорией предприятия поднимаются огромные клубы дыма. СМИ пишут о звуках вторичной детонации.
По предварительной информации, загорелся грузовик, а на одном из складов боеприпасов произошел пожар.
Местные власти призывают людей закрывать окна своих домов, использовать защитные маски и не выходить на улицу.
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