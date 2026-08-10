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Серия взрывов прогремела на территории военного завода в Болгарии, - СМИ. ФОТО

Взрыв прогремел на военном заводе в селе Белица недалеко от Трявны в Болгарии.

Об этом пишет BNT News, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

Над территорией предприятия поднимаются огромные клубы дыма. СМИ пишут о звуках вторичной детонации.

По предварительной информации, загорелся грузовик, а на одном из складов боеприпасов произошел пожар.

Местные власти призывают людей закрывать окна своих домов, использовать защитные маски и не выходить на улицу.

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Взрыв прогремел на военном заводе в Болгарии
Взрыв прогремел на военном заводе в Болгарии

Автор: 

Болгария (730) взрыв (7151)
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Топ комментарии
+10
Кацапські диверсії почались.
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10.08.2026 13:43 Ответить
+6
«Баширов і петров» з фсб+агенти ще кдб, пришли помолитися в Болгарії на заводик ??
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10.08.2026 13:49 Ответить
+3
Україні б вискочити з війни, поки бійня між Європою та Росією не почалась.
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10.08.2026 13:42 Ответить

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