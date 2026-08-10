Серія вибухів пролунала на території військового заводу у Болгарії, - ЗМІ (оновлено). ФОТО

Вибух пролунав на військовому заводі в селі Беліца поблизу Трявни у Болгарії.

Про це пише BNT News, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Над територією підприємства здіймаються величезні клуби диму. ЗМІ пишуть про звуки вторинної детонації.

За попередньою інформацією, загорілася вантажівка, а на одному зі складів боєприпасів сталася пожежа.

Місцева влада закликає людей зачиняти вікна своїх будинків, використовувати захисні маски та не виходити на вулицю.

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Оновлення

Міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджієв згодом заявив, що внаслідок інциденту згорів весь склад на військовому заводі "ЕМКО" у селі Беліца.

"Експертиза встановить подробиці щодо вибухів. На місці був транспортний засіб, але поки що не підтверджено, що саме з нього почалася пожежа. Боєприпаси, що зберігалися в транспортному засобі, різняться за видом і характером. Вжито необхідних заходів для обмеження небезпечного периметра, усіх працівників евакуйовано з зони ризику неушкодженими", - зазначив він.

Версію про зовнішнє втручання як причину вибухів наразі відкидають.

Директор окремого виробництва "ЕМКО" Дімієв зазначив, що на складі зберігаються порохові заряди та інші боєприпаси.

"Люди, які здійснювали розвантаження, побачили дим у складі, через що й розпочалася евакуація. Завдяки швидкій реакції постраждалих немає. Під час горіння порохових сумішей виділяється дим і підвищується температура", - додав він.

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