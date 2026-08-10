Киевлянину, который годами преследовал женщин и пытался взломать их аккаунты, сообщили о подозрении, - прокуратура. ФОТО

В Киеве заочно сообщили о подозрении мужчине, который, по данным следствия, в течение нескольких лет преследовал женщин, незаконно собирал и использовал их конфиденциальную информацию, а также пытался получить доступ к личным аккаунтам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

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По данным следствия, действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст. 182 УК Украины — нарушение неприкосновенности частной жизни.

На данный момент потерпевшими в уголовном производстве признаны 11 женщин. Следователи установили, что подозреваемый знакомился с ними в разные годы, начиная с 2017-го. После того как женщины прекращали общение или отказывались поддерживать дальнейший контакт, он начинал их систематически преследовать.

По версии правоохранителей, мужчина настойчиво отправлял сообщения, искал страницы женщин в социальных сетях, изучал их привычки и предпочтения, а впоследствии пытался получить доступ к их учетным записям в сервисах онлайн-банкинга, мессенджерах, мобильных приложениях, службах доставки и такси. Из-за этого потерпевшие регулярно получали уведомления о попытках входа в их аккаунты.













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Кроме того, некоторым женщинам он отправлял сообщения с угрозами обнародовать их личную информацию. Также, по данным следствия, подозреваемый заказывал на их номера телефонов и домашние адреса доставку дорогих товаров. В прокуратуре отмечают, что отдельные потерпевшие не могли избавиться от его навязчивого внимания в течение многих лет.

Правоохранители установили, что в феврале 2024 года мужчина выехал за границу и с тех пор в Украину не возвращался. Он объявлен в розыск.

В прокуратуре также призвали всех, кто мог пострадать от аналогичных действий этого мужчины, обратиться в Соломенское управление полиции Киева.

Напомним, ранее Цензор.НЕТ сообщал, что десятки женщин в Киеве заявили о многолетнем преследовании со стороны одного мужчины. По их словам, после случайных знакомств он годами не прекращал попыток связаться с ними, звонил и писал с разных номеров, пытался взломать аккаунты в мессенджерах и онлайн-сервисах, заказывал товары на их адреса, а также собирал и использовал личную информацию. Некоторые потерпевшие утверждали, что мужчина записывал знакомства на бодикамеру, а после того, как история получила огласку, более 40 женщин объединились в общий чат. Тогда Национальная полиция открыла уголовное производство и приступила к установлению всех потерпевших.

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