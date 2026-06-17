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Новости Фото Преследование людей
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Десятки женщин заявили о преследовании одним мужчиной в Киеве: полиция открыла производство. ФОТОРЕПОРТАЖ

Женщины в соцсетях рассказали об одном мужчине, который годами преследовал их в Киеве. В настоящее время правоохранительные органы открыли производство.

Об этом говорится в материале hromadske, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

В соцсетях десятки женщин рассказали о Викторе В., с которым встречались на улицах Киева.

Одна из них рассказала, что познакомилась с ним около 7 лет назад на Трухановом острове. Тогда незнакомец подошел к ней и настойчиво просил номер телефона.

"Он мне сразу не понравился. Я дала номер с неправильной цифрой. Но он в тот же миг позвонил мне и понял, что номер не работает. Я подумала, что лучше дам ему номер и просто избавлюсь от него прямо сейчас, чем буду продолжать этот диалог", - рассказала Мария.

После знакомства Виктор еще несколько раз писал Марии, но она не отвечала. Прошло время. Снова он появился в день ее рождения - позвонил и начал расспрашивать о замужестве и работе, хотя они фактически не были знакомы и больше никогда не встречались.

С тех пор звонки повторялись каждый год в день рождения. Мария блокировала его номера, но он звонил с других.

В августе 2025 года, в день её рождения, он снова позвонил. Мария заблокировала номер. Виктор начал звонить и писать ей с разных номеров в Viber, WhatsApp и Telegram. Кроме того, как она утверждает, он пытался взломать ее Telegram, создавал запросы на вход в различные сервисы, заказывал на ее номер косметику и пиццу.

Сообщения и звонки продолжались с третьего часа дня до одиннадцати вечера. В конце концов Мария сменила номер.

Она рассказала, что обратилась в полицию, однако на этом все и закончилось. 

"Они приняли это заявление, но ничего с ним не сделали, потому что, мол, нет факта преступления. Виктор уже год не появлялся. То есть он выходил на связь только в день рождения. Мне кажется, просто чтобы поиздеваться", - рассказала она.

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Другая девушка познакомилась с Виктором в Киеве в 2021 году. По её словам, он настойчиво просил номер телефона, а когда получил его, то начал регулярно звонить, поэтому она заблокировала его. В марте 2023 года Виктор появился снова: писал и звонил с разных номеров, а после отказа общаться пригрозил организовать массовую атаку на ее телефон. Вскоре она действительно начала получать десятки звонков и сообщений.

Десятки женщин заявили о преследовании со стороны мужчины в Киеве
Десятки женщин заявили о преследовании со стороны мужчины в Киеве

Другая девушка, Маргарита, случайно познакомилась с Виктором в автобусе: из вежливости дала ему номер, а он по данным ИП нашел её домашний адрес. После этого он настойчиво писал и звонил даже спустя полгода после её отказа, дважды сталкивался с ней в метро, а за несколько дней до полномасштабного вторжения застал её на станции "Арсенальная".

"После того как я сказала, что мы уже знакомы и что у меня есть парень, он при мне открыл текстовый документ, в котором нашел блок, посвященный мне. И в этот момент я поняла, что я всего лишь одна из списка", - отметила она.

Десятки женщин заявили о преследовании со стороны мужчины в Киеве

Записи на бодикамеру

Женщины рассказали, что Виктор записывал знакомства на бодикамеру и присылал им эти кадры через некоторое время.

Десятки женщин заявили о преследовании со стороны мужчины в Киеве

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Виктор В. все отрицает

Журналисты связались с аккаунтом в Telegram "Едро Атома Гелия", с которого была отправлена часть этих сообщений. Спросили, является ли это Виктором В. и может ли он прокомментировать обвинения, которые звучат в соцсетях.

Ответ пришел вечером: "Не подтверждаю и не обсуждаю какую-либо личную идентификационную информацию в мессенджерах".

Также он отверг все обвинения: "Информацию, которая в последнее время распространяется в социальных сетях в отношении этого аккаунта, я считаю недостоверной и направленной на нанесение ущерба моей репутации".

После этого он прислал скриншоты угроз физической расправой, которые якобы получил в ноябре от аккаунта с именем "Виктор Новиков". Впрочем, впоследствии выяснилось, что "Виктор Новиков" - это ещё один аккаунт, с которого этот же мужчина писал женщинам. То есть сообщения с угрозами он, вероятно, отправлял сам себе.

Кроме того, часть аккаунтов в Instagram, с которых Виктор писал женщинам, имеет местоположение в Германии (но его можно изменять, в частности, через VPN). Поэтому была версия, что он уехал за границу.

Журналисты также посетили дом в Киеве, где мог проживать Виктор. 

 У подъезда встретили девушку и показали ему фото - она опознала мужчину. По её словам, видела его совсем недавно. В течение нескольких лет он не раз подходил к ней, чтобы познакомиться. Впервые - когда ей было всего 14 лет. А он утверждал, что ему за 20.

Десятки женщин заявили о преследовании со стороны мужчины в Киеве

После того как об этом стало известно, женщины объединились и создали общий чат. Сейчас там более 40 участниц. По крайней мере 4 из них утверждают, что писали заявления в полицию, но безрезультатно.

Что говорят в полиции?

17 июня в Нацполиции заявили, что по факту заявлений о преследовании женщин в Киеве одним из местных жителей открыто уголовное производство.

"Сейчас полицейские устанавливают всех потерпевших и выясняют обстоятельства действий злоумышленника. Расследование продолжается", - добавили там.

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женщины (913) Нацполиция (16993) преследование (388)
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Топ комментарии
+7
цензор почав друкувати бульварні байки часів дар'ї донцовой?
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17.06.2026 13:13 Ответить
+7
Віктор В. все заперечує

Вова R1 взагалі нічого не коментує
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17.06.2026 13:16 Ответить
+5
Поліцейських які не відреагували на заяви потерпілих відправити на фронт , на передок , якщо з цього лайна немає користі в тилу .
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17.06.2026 13:18 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Ти ба який наполегливий. Такий не пропадьот
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17.06.2026 13:12 Ответить
його б послом в США
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17.06.2026 13:14 Ответить
Мабуть, цей йолоп шукав зустрічей з свириденко, верещук або тимошенко, чи отих корабельних сосен з служок не народу з ВРУ???
ТИПОВА поведінка істоти, яка нав'язливо шукає зустрічі з керівником МВС чи НацПолу!?!??
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17.06.2026 13:55 Ответить
цензор почав друкувати бульварні байки часів дар'ї донцовой?
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17.06.2026 13:13 Ответить
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17.06.2026 13:15 Ответить
А навіщо десятки жінок його переслідували? Він зірка?
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17.06.2026 13:14 Ответить
Елвіс

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17.06.2026 13:16 Ответить
А тепер його будуть переслідувати щей десятки поліцейський, прокурор і ТЦКуни.
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17.06.2026 13:21 Ответить
Дійсно зірка!
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17.06.2026 13:27 Ответить
Віктор В. все заперечує

Вова R1 взагалі нічого не коментує
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17.06.2026 13:16 Ответить
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17.06.2026 13:58 Ответить
Поліцейських які не відреагували на заяви потерпілих відправити на фронт , на передок , якщо з цього лайна немає користі в тилу .
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17.06.2026 13:18 Ответить
Нажаль, не реагувати на заяви це нормально для ментів. Як вони кажуть, "нєту тєла-нєту дєла".
Мені вікна офісу обстріляли з травмату. Менти навіть не приїхали. Довелось самим шукати свідків та відео з камер. Виявилось-контужений, що ходить по місту і стріляє по вікнах.
Менти сказали "зустрічайся сам і домовляйся, щоб відшкодовував".
На питання "а якщо завтра не по вікнах, а по людях стрілятиме" відповіді не було...
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17.06.2026 14:07 Ответить
Віктора ловлять?
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17.06.2026 13:20 Ответить
Я вже трохи старший чоловік і тому відкрию для багатьох тут незрозумілу істину.Для майже всіх жінок куди страшніше коли на них не звертають уваги,ігнорують і не помічають.Жінки то переносять куди важче,ніж оті дзвінки,залицяння,поздоровлення тощо.Тому і дають телефон "з ввічливості",тому потім жаліються,тим самим привертаючи увагу...
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17.06.2026 13:22 Ответить
Ми всі дали номер телефону незнайомцю на вулиці який був схожий на маніяка. Він нам дзвонить.
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17.06.2026 13:25 Ответить
Поліція чекала доки переслідувач від безкарності стане маніяком. Якого ловитимуть десятиліттями
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17.06.2026 13:28 Ответить
Не виключено, що цей чувачок - поліцай
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17.06.2026 13:52 Ответить
"...написали ....в поліцію..." Та поліція зайнята кришуванням порнографії і подібних злочинів а не захистом жінок переслідуваних. Івано-Франківські правопо..... показали порно і секс клас.
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17.06.2026 13:28 Ответить
Віктору потрібно текстикули повідбивати, поки не став маніяком.
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17.06.2026 13:46 Ответить
андрій,вова,тімур
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17.06.2026 13:55 Ответить
Очевидно, що у Віктора якийсь психічний розлад. І поки його стан не погіршився до агресивної форми треба приймати міри.
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17.06.2026 14:06 Ответить
 
 