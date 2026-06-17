Десятки жінок заявили про переслідування одним чоловіком у Києві: поліція розпочала провадження. ФОТОрепортаж
Жінки у соцмережах розповіли про одного чоловіка, який роками переслідував їх у Києві. Наразі правоохоронці розпочали провадження.
Про це йдеться в матеріалі hromadske, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
У соцмережах десятки жінок розповіли про Віктора В., з яким зустрічалися на вулицях Києва.
Одна з них розповіла, що познайомилася із ним близько 7 років тому на Трухановому острові. Тоді незнайомець підійшов до неї та наполегливо просив номер телефону.
"Він мені відразу не сподобався. Я дала номер із неправильною цифрою. Але він тієї самої миті мені зателефонував і зрозумів, що номер не працює. Я подумала, що краще дам йому номер і просто позбудуся його прямо зараз, ніж продовжуватиму цей діалог", - розповіла Марія.
Після знайомства Віктор іще кілька разів писав Марії, але вона не відповідала. Минув час. Знову він з’явився на її день народження - зателефонував і почав розпитувати про заміжжя й роботу, хоча вони фактично не були знайомі й більше ніколи не зустрічалися.
Відтоді дзвінки повторювалися щороку на день народження. Марія блокувала його номери, але він телефонував з інших.
У серпні 2025 року, на її день народження, він знову зателефонував. Марія заблокувала номер. Віктор почав телефонувати й писати їй з різних номерів у Viber, WhatsApp і Telegram. Також, як вона стверджує, він намагався зламати її Telegram, створював запити на вхід у різні сервіси, замовляв на її номер косметику й піцу.
Повідомлення й дзвінки тривали з третьої години дня до одинадцятої вечора. Зрештою Марія змінила номер.
Вона розповіла, що звернулася до поліції, проте на цьому все і закінчилося.
"Вони взяли цю заяву, але нічого з нею не зробили, бо, мовляв, немає факту злочину. Віктор уже рік не зʼявлявся. Тобто він виходив на зв’язок лише в день народження. Мені здається, просто щоб познущатися", — розповіла вона.
Інша дівчина познайомилася з Віктором у Києві в 2021 році. За її словами, він нав’язливо просив номер телефону, а коли отримав його, то почав регулярно дзвонити, тож вона заблокувала його. У березні 2023-го Віктор з’явився знову: писав і дзвонив з різних номерів, а після відмови спілкуватися пригрозив організувати масову атаку на її телефон. Невдовзі вона справді почала отримувати десятки дзвінків і повідомлень.
Інша дівчина Маргарита випадково познайомилася з Віктором в автобусі: з ввічливості дала йому номер, а він через дані ФОП знайшов її домашню адресу. Після цього нав’язливо писав і телефонував навіть через пів року після її відмови, двічі траплявся їй у метро, а за кілька днів до повномасштабного вторгнення зловив її на "Арсенальній".
"Після того як я сказала, ми вже знайомі й що в мене є хлопець, він при мені відкриває текстовий документ, у якому знаходить блок про мене. І в цей момент я розумію, що я лише одна зі списку", - зазначила вона.
Записи на бодікамери
Жінки розповіли, що Віктор записував знайомства на бодікамеру та надсилав їм ці кадри через певний час.
Віктор В. все заперечує
Журналісти зв'язалися із акаунтом в Telegram "Єдро Атома Гелія", з якого надіслана частина цих повідомлень. Запитали, чи це Віктор В. і чи може він прокоментувати звинувачення, які лунають у соцмережах.
Відповідь прийшла ввечері: "Не підтверджую та не обговорюю будь-яку особисту ідентифікаційну інформацію в месенджерах".
Також він відкинув усі звинувачення: "Інформацію, яка останнім часом поширюється в соціальних мережах щодо цього акаунту, я вважаю недостовірною та такою, що має на меті завдати шкоди моїй репутації".
Після цього він надіслав скриншоти погроз фізичною розправою, які нібито отримав у листопаді від акаунта з ім’ям "Віктор Новіков". Утім згодом з’ясувалося, що "Віктор Новіков" - це ще один акаунт, з якого цей самий чоловік писав жінкам. Тобто повідомлення з погрозами він, імовірно, надсилав сам собі.
Крім того, частина акаунтів в Instagram, з яких Віктор писав жінкам, має місце розташування в Німеччині (але це можна змінювати, зокрема, через VPN). Тож була версія, що він виїхав за кордон.
Журналісти також відвідали будинок у Києві, де міг проживати Віктор.
Біля під’їзду зустріли дівчину й показали його фото - вона впізнала чоловіка. За її словами, бачила його зовсім нещодавно. Протягом кількох років він не раз підходив до неї, щоб познайомитися. Вперше - коли їй було лише 14 років. А він стверджував, що йому за 20.
Після розголосу жінки об'єдналися та створили спільний чат. Наразі там понад 40 учасниць. Щонайменше 4 з них стверджують, що писали заяви в поліцію, але безрезультатно.
Що кажуть у поліції?
17 червня у Нацполіції заявили, що за фактом заяв про переслідування жінок у Києві одним із місцевих мешканців розпочато кримінальне провадження.
"Наразі поліцейські встановлюють усіх потерпілих та з’ясовують обставини дій зловмисника. Слідство триває", - додали там.
Будь ласка, зачекайте...
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ТИПОВА поведінка істоти, яка нав'язливо шукає зустрічі з керівником МВС чи НацПолу!?!??
Вова R1 взагалі нічого не коментує
Мені вікна офісу обстріляли з травмату. Менти навіть не приїхали. Довелось самим шукати свідків та відео з камер. Виявилось-контужений, що ходить по місту і стріляє по вікнах.
Менти сказали "зустрічайся сам і домовляйся, щоб відшкодовував".
На питання "а якщо завтра не по вікнах, а по людях стрілятиме" відповіді не було...
Открою взрослому человеку истину , что он ошибается !