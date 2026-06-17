Десятки жінок заявили про переслідування одним чоловіком у Києві: поліція розпочала провадження. ФОТОрепортаж

Жінки у соцмережах розповіли про одного чоловіка, який роками переслідував їх у Києві. Наразі правоохоронці розпочали провадження.

Про це йдеться в матеріалі hromadske, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

У соцмережах десятки жінок розповіли про Віктора В., з яким зустрічалися на вулицях Києва.

Одна з них розповіла, що познайомилася із ним близько 7 років тому на Трухановому острові. Тоді незнайомець підійшов до неї та наполегливо просив номер телефону.

"Він мені відразу не сподобався. Я дала номер із неправильною цифрою. Але він тієї самої миті мені зателефонував і зрозумів, що номер не працює. Я подумала, що краще дам йому номер і просто позбудуся його прямо зараз, ніж продовжуватиму цей діалог", - розповіла Марія.

Після знайомства Віктор іще кілька разів писав Марії, але вона не відповідала. Минув час. Знову він з’явився на її день народження - зателефонував і почав розпитувати про заміжжя й роботу, хоча вони фактично не були знайомі й більше ніколи не зустрічалися.

Відтоді дзвінки повторювалися щороку на день народження. Марія блокувала його номери, але він телефонував з інших.

У серпні 2025 року, на її день народження, він знову зателефонував. Марія заблокувала номер. Віктор почав телефонувати й писати їй з різних номерів у Viber, WhatsApp і Telegram. Також, як вона стверджує, він намагався зламати її Telegram, створював запити на вхід у різні сервіси, замовляв на її номер косметику й піцу.

Повідомлення й дзвінки тривали з третьої години дня до одинадцятої вечора. Зрештою Марія змінила номер.

Вона розповіла, що звернулася до поліції, проте на цьому все і закінчилося.

"Вони взяли цю заяву, але нічого з нею не зробили, бо, мовляв, немає факту злочину. Віктор уже рік не зʼявлявся. Тобто він виходив на зв’язок лише в день народження. Мені здається, просто щоб познущатися", — розповіла вона.

Читайте: Обіцяли роботу та житло, а натомість утримували в трудовому рабстві: викрито злочинне угруповання. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Інша дівчина познайомилася з Віктором у Києві в 2021 році. За її словами, він нав’язливо просив номер телефону, а коли отримав його, то почав регулярно дзвонити, тож вона заблокувала його. У березні 2023-го Віктор з’явився знову: писав і дзвонив з різних номерів, а після відмови спілкуватися пригрозив організувати масову атаку на її телефон. Невдовзі вона справді почала отримувати десятки дзвінків і повідомлень.





Інша дівчина Маргарита випадково познайомилася з Віктором в автобусі: з ввічливості дала йому номер, а він через дані ФОП знайшов її домашню адресу. Після цього нав’язливо писав і телефонував навіть через пів року після її відмови, двічі траплявся їй у метро, а за кілька днів до повномасштабного вторгнення зловив її на "Арсенальній".

"Після того як я сказала, ми вже знайомі й що в мене є хлопець, він при мені відкриває текстовий документ, у якому знаходить блок про мене. І в цей момент я розумію, що я лише одна зі списку", - зазначила вона.

Записи на бодікамери

Жінки розповіли, що Віктор записував знайомства на бодікамеру та надсилав їм ці кадри через певний час.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КОРД затримав чоловіка, який взяв у заручники дружину та дитину в Ужгороді. ФОТОрепортаж

Віктор В. все заперечує

Журналісти зв'язалися із акаунтом в Telegram "Єдро Атома Гелія", з якого надіслана частина цих повідомлень. Запитали, чи це Віктор В. і чи може він прокоментувати звинувачення, які лунають у соцмережах.

Відповідь прийшла ввечері: "Не підтверджую та не обговорюю будь-яку особисту ідентифікаційну інформацію в месенджерах".

Також він відкинув усі звинувачення: "Інформацію, яка останнім часом поширюється в соціальних мережах щодо цього акаунту, я вважаю недостовірною та такою, що має на меті завдати шкоди моїй репутації".

Після цього він надіслав скриншоти погроз фізичною розправою, які нібито отримав у листопаді від акаунта з ім’ям "Віктор Новіков". Утім згодом з’ясувалося, що "Віктор Новіков" - це ще один акаунт, з якого цей самий чоловік писав жінкам. Тобто повідомлення з погрозами він, імовірно, надсилав сам собі.

Крім того, частина акаунтів в Instagram, з яких Віктор писав жінкам, має місце розташування в Німеччині (але це можна змінювати, зокрема, через VPN). Тож була версія, що він виїхав за кордон.

Журналісти також відвідали будинок у Києві, де міг проживати Віктор.

Біля під’їзду зустріли дівчину й показали його фото - вона впізнала чоловіка. За її словами, бачила його зовсім нещодавно. Протягом кількох років він не раз підходив до неї, щоб познайомитися. Вперше - коли їй було лише 14 років. А він стверджував, що йому за 20.

Після розголосу жінки об'єдналися та створили спільний чат. Наразі там понад 40 учасниць. Щонайменше 4 з них стверджують, що писали заяви в поліцію, але безрезультатно.

Що кажуть у поліції?

17 червня у Нацполіції заявили, що за фактом заяв про переслідування жінок у Києві одним із місцевих мешканців розпочато кримінальне провадження.

"Наразі поліцейські встановлюють усіх потерпілих та з’ясовують обставини дій зловмисника. Слідство триває", - додали там.

Читайте: Розбійні напади та викрадення грошей: поліція екстрадувала зі Словаччиини організатора банди. ФОТОрепортаж