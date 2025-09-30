Неизвестный мужчина собирал информацию о директоре The Kyiv Independent Шевченко: издание связывает это с журналистской работой. ФОТО

Неизвестный мужчина приходил в квартиру исполнительного директора издания Kyiv Independent Дарьи Шевченко. Он фотографировал двери и собирал о ней информацию. Журналистка написала заявление о преследовании.

Об этом рассказала главный редактор издания Ольга Руденко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, неизвестный мужчина пытался опрашивать соседей, показывал фото Дарьи Шевченко, а также фотографировал двери подъезда и общие двери на этаже.

"В дом этого парня привели работники местного ЖЭКа. Работники говорят, что он показал удостоверение, но не признаются, какое. Они очевидно напуганы. Далее их будет спрашивать полиция. Сегодня Дарья написала заявление о преследовании. Ждем от полиции действий и выяснения, что это было", - написала Руденко.

Она отметила, что у Дарьи нет никаких личных конфликтов или дел, которых может касаться этот случай.

"Единственная версия - это связано с ее деятельностью как исполнительного директора The Kyiv Independent, и с нашей журналистской работой. Такой сбор информации может быть одним из действий в рамках досудебного расследования, или просто способом давления.

Я не буду никого обвинять голословно. Но есть не очень много удостоверений, которые могут напугать людей так, как напугали этих работников ЖЭКа. Мы будем благодарны за любую информацию об этом любознательном молодом человеке", - добавила Руденко.

