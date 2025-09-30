РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7518 посетителей онлайн
Новости Фото Давление на СМИ
1 776 13

Неизвестный мужчина собирал информацию о директоре The Kyiv Independent Шевченко: издание связывает это с журналистской работой. ФОТО

Неизвестный мужчина приходил в квартиру исполнительного директора издания Kyiv Independent Дарьи Шевченко. Он фотографировал двери и собирал о ней информацию. Журналистка написала заявление о преследовании.

Об этом рассказала главный редактор издания Ольга Руденко, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, неизвестный мужчина пытался опрашивать соседей, показывал фото Дарьи Шевченко, а также фотографировал двери подъезда и общие двери на этаже.

"В дом этого парня привели работники местного ЖЭКа. Работники говорят, что он показал удостоверение, но не признаются, какое. Они очевидно напуганы. Далее их будет спрашивать полиция. Сегодня Дарья написала заявление о преследовании. Ждем от полиции действий и выяснения, что это было", - написала Руденко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В департамент КГГА, директор которого заявляла о незаконной слежке, правоохранители пришли с обысками

Неизвестный следил за директором издания The Kyiv Independent
Неизвестный следил за директором издания The Kyiv Independent

Она отметила, что у Дарьи нет никаких личных конфликтов или дел, которых может касаться этот случай.

"Единственная версия - это связано с ее деятельностью как исполнительного директора The Kyiv Independent, и с нашей журналистской работой. Такой сбор информации может быть одним из действий в рамках досудебного расследования, или просто способом давления.

Я не буду никого обвинять голословно. Но есть не очень много удостоверений, которые могут напугать людей так, как напугали этих работников ЖЭКа. Мы будем благодарны за любую информацию об этом любознательном молодом человеке", - добавила Руденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В законопроекте №14057 говорится, что до решения суда все намеки на коррупционера являются ложными, а значит подлежат опровержению, - Шалайский

Неизвестный следил за директором издания The Kyiv Independent

Неизвестный следил за директором издания The Kyiv Independent

журналистика (3345) преследование (399) слежка (194) СМИ (3860)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
СБУ як завжди до цього не причетна))
показать весь комментарий
30.09.2025 21:54 Ответить
+7
це називається психологічний тиск, коли людину демонстративно переслідують, не криючись слідкують за нею, щоб вона це бачила, так само колись тиснули на Гонгадзе, коли він розповідав про десонстративне слідкування за ним. Так само демонстративно у 2023 приходили до квартири антикорупціонного розслідувача Ніколова та стукали у двері, знаючи, що в домі лише його старенька мама. Так діють підори, підори, які зараз мають абсолютну владу, подаровану їм тупоголовим стадом в 2019.
показать весь комментарий
30.09.2025 21:42 Ответить
+5
працівникі ЖЕКу не налякані а тупі, вони не можуть сказати що за посвідчення бо обісрались від одного його вигляду і навіть не читали( а мали занотувати) що там написано...
показать весь комментарий
30.09.2025 21:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хіба двері даваи згоду на фотозйомку?
показать весь комментарий
30.09.2025 21:30 Ответить
Так це не отой, службовець з короткою, що по туалетах за кореспондентами бігає, зраду для татарова шукає??
показать весь комментарий
30.09.2025 23:14 Ответить
Закоханий фанат ???
показать весь комментарий
30.09.2025 21:39 Ответить
Він її хоч бачив?
показать весь комментарий
30.09.2025 22:16 Ответить
це називається психологічний тиск, коли людину демонстративно переслідують, не криючись слідкують за нею, щоб вона це бачила, так само колись тиснули на Гонгадзе, коли він розповідав про десонстративне слідкування за ним. Так само демонстративно у 2023 приходили до квартири антикорупціонного розслідувача Ніколова та стукали у двері, знаючи, що в домі лише його старенька мама. Так діють підори, підори, які зараз мають абсолютну владу, подаровану їм тупоголовим стадом в 2019.
показать весь комментарий
30.09.2025 21:42 Ответить
Перевірте у Резерв+.
Якщо журналіст вже у розшуку то особи, що організували стеження точно не відомі. 😁

Ще можете спитати у Малюка скільки ріжків патронів треба випустити у журналіста.
У слідчого НАБУ за його словами два.
показать весь комментарий
30.09.2025 21:45 Ответить
працівникі ЖЕКу не налякані а тупі, вони не можуть сказати що за посвідчення бо обісрались від одного його вигляду і навіть не читали( а мали занотувати) що там написано...
показать весь комментарий
30.09.2025 21:50 Ответить
Тисячі варіантів від закоханого фаната до маньяка.
Чому ця пані не звернеться до поліції з заявою? Він не дід, оцифровані фото з його документів точно є.
показать весь комментарий
30.09.2025 21:53 Ответить
СБУ як завжди до цього не причетна))
показать весь комментарий
30.09.2025 21:54 Ответить
Крадії не витрачають дарма часу. Вони збирають досьє на журналістів. У нас така країна. Такий президент.
показать весь комментарий
30.09.2025 22:14 Ответить
показать весь комментарий
30.09.2025 22:35 Ответить
щас человек-павутина скажет что это ипсо и что сбу тут не при делах.
показать весь комментарий
30.09.2025 22:41 Ответить
 
 