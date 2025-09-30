УКР
Невідомий чоловік збирав інформацію про директорку The Kyiv Independent Шевченко: видання пов’язує це з журналістською роботою. ФОТО

Невідомий чоловік приходив до квартири виконавчої директорки видання Kyiv Independent Дарини Шевченко. Він фотографував двері та збирав про неї інформацію. Журналістка написала заяву про переслідування. 

Про це розповіла головна редакторка видання Ольга Руденко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, невідомий чоловік намагався опитувати сусідів, показував фото Дарини Шевченко, а також фотографував двері підʼїзду і спільні двері на поверсі.

"В будинок цього хлопця привели працівники місцевого ЖЕКу. Працівники кажуть, що він показав посвідчення, але не зізнаються, яке. Вони очевидно налякані. Далі їх буде питати поліція. Сьогодні Дарина написала заяву про переслідування. Чекаємо від поліції дій і зʼясування, що це було", - написала Руденко.

Вона зауважила, що у Дарини немає жодних особистих конфліктів чи справ, яких може стосуватись цей випадок.

"Єдина версія — це пов’язано з її діяльністю як виконавчої директорки The Kyiv Independent, та з нашою журналістською роботою. Такий збір інформації може бути однією з дій в рамках досудового розслідування, або просто способом тиску.

Я не буду нікого звинувачувати голослівно. Але є не дуже багато посвідчень, які можуть налякати людей так, як налякали цих працівників ЖЕКу. Ми будемо вдячні за будь-яку інформацію про цього допитливого молодика", - додала Руденко. 

Що передувало?

Нагадаємо, раніше видання Kyiv Independent із посиланням на п’ять джерел, нібито обізнаних із розслідуванням, повідомило, що розслідування ведеться проти компанії Fire Point, яка виробляє "Фламінго".

Зазначалося, що розслідування щодо того, чи у Fire Point не завищували вартість комплектуючих та кількість дронів, які компанія постачає ЗСУ.

Три джерела видання уточнили, що поточне розслідування НАБУ свідчить, що справжнім власником Fire Point може бути друг президента Володимира Зеленського і співзасновник студії "Квартал 95 Тимур Міндіч.

Згодом НАБУ заперечило, що проводить розслідування щодо української крилатої ракети "Фламінго".

Топ коментарі
+7
це називається психологічний тиск, коли людину демонстративно переслідують, не криючись слідкують за нею, щоб вона це бачила, так само колись тиснули на Гонгадзе, коли він розповідав про десонстративне слідкування за ним. Так само демонстративно у 2023 приходили до квартири антикорупціонного розслідувача Ніколова та стукали у двері, знаючи, що в домі лише його старенька мама. Так діють підори, підори, які зараз мають абсолютну владу, подаровану їм тупоголовим стадом в 2019.
30.09.2025 21:42 Відповісти
+6
СБУ як завжди до цього не причетна))
30.09.2025 21:54 Відповісти
+4
працівникі ЖЕКу не налякані а тупі, вони не можуть сказати що за посвідчення бо обісрались від одного його вигляду і навіть не читали( а мали занотувати) що там написано...
30.09.2025 21:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хіба двері даваи згоду на фотозйомку?
30.09.2025 21:30 Відповісти
Закоханий фанат ???
30.09.2025 21:39 Відповісти
Він її хоч бачив?
30.09.2025 22:16 Відповісти
це називається психологічний тиск, коли людину демонстративно переслідують, не криючись слідкують за нею, щоб вона це бачила, так само колись тиснули на Гонгадзе, коли він розповідав про десонстративне слідкування за ним. Так само демонстративно у 2023 приходили до квартири антикорупціонного розслідувача Ніколова та стукали у двері, знаючи, що в домі лише його старенька мама. Так діють підори, підори, які зараз мають абсолютну владу, подаровану їм тупоголовим стадом в 2019.
30.09.2025 21:42 Відповісти
Перевірте у Резерв+.
Якщо журналіст вже у розшуку то особи, що організували стеження точно не відомі. 😁

Ще можете спитати у Малюка скільки ріжків патронів треба випустити у журналіста.
У слідчого НАБУ за його словами два.
30.09.2025 21:45 Відповісти
працівникі ЖЕКу не налякані а тупі, вони не можуть сказати що за посвідчення бо обісрались від одного його вигляду і навіть не читали( а мали занотувати) що там написано...
30.09.2025 21:50 Відповісти
Тисячі варіантів від закоханого фаната до маньяка.
Чому ця пані не звернеться до поліції з заявою? Він не дід, оцифровані фото з його документів точно є.
30.09.2025 21:53 Відповісти
СБУ як завжди до цього не причетна))
30.09.2025 21:54 Відповісти
Крадії не витрачають дарма часу. Вони збирають досьє на журналістів. У нас така країна. Такий президент.
30.09.2025 22:14 Відповісти
30.09.2025 22:35 Відповісти
щас человек-павутина скажет что это ипсо и что сбу тут не при делах.
30.09.2025 22:41 Відповісти
 
 