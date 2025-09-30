Невідомий чоловік збирав інформацію про директорку The Kyiv Independent Шевченко: видання пов’язує це з журналістською роботою. ФОТО

Невідомий чоловік приходив до квартири виконавчої директорки видання Kyiv Independent Дарини Шевченко. Він фотографував двері та збирав про неї інформацію. Журналістка написала заяву про переслідування.

Про це розповіла головна редакторка видання Ольга Руденко, інформує Цензор.НЕТ.

За її словами, невідомий чоловік намагався опитувати сусідів, показував фото Дарини Шевченко, а також фотографував двері підʼїзду і спільні двері на поверсі.

"В будинок цього хлопця привели працівники місцевого ЖЕКу. Працівники кажуть, що він показав посвідчення, але не зізнаються, яке. Вони очевидно налякані. Далі їх буде питати поліція. Сьогодні Дарина написала заяву про переслідування. Чекаємо від поліції дій і зʼясування, що це було", - написала Руденко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До департаменту КМДА, директорка якого заявляла про незаконне стеження, правоохоронці прийшли з обшуками





Вона зауважила, що у Дарини немає жодних особистих конфліктів чи справ, яких може стосуватись цей випадок.

"Єдина версія — це пов’язано з її діяльністю як виконавчої директорки The Kyiv Independent, та з нашою журналістською роботою. Такий збір інформації може бути однією з дій в рамках досудового розслідування, або просто способом тиску.

Я не буду нікого звинувачувати голослівно. Але є не дуже багато посвідчень, які можуть налякати людей так, як налякали цих працівників ЖЕКу. Ми будемо вдячні за будь-яку інформацію про цього допитливого молодика", - додала Руденко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У законопроєкті №14057 йдеться, що до рішення суду всі натяки на корупціонера є неправдивими, а значить підлягають спростуванню, - Шалайський

Що передувало?

Нагадаємо, раніше видання Kyiv Independent із посиланням на п’ять джерел, нібито обізнаних із розслідуванням, повідомило, що розслідування ведеться проти компанії Fire Point, яка виробляє "Фламінго".

Зазначалося, що розслідування щодо того, чи у Fire Point не завищували вартість комплектуючих та кількість дронів, які компанія постачає ЗСУ.

Три джерела видання уточнили, що поточне розслідування НАБУ свідчить, що справжнім власником Fire Point може бути друг президента Володимира Зеленського і співзасновник студії "Квартал 95 Тимур Міндіч.

Згодом НАБУ заперечило, що проводить розслідування щодо української крилатої ракети "Фламінго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ПАРЄ започаткує ініціативу для воєнних медійників на честь закатованої у РФ журналістки Рощиної