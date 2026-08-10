УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14565 відвідувачів онлайн
Новини Фото Переслідування людей
2 794 11

Киянину, який роками переслідував жінок і намагався зламати їхні акаунти, повідомили про підозру, - прокуратура. ФОТО

У Києві заочно повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, протягом кількох років переслідував жінок, незаконно збирав і використовував їхню конфіденційну інформацію, а також намагався отримати доступ до особистих акаунтів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Київська міська прокуратура.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними слідства, дії чоловіка кваліфікували за ч. 2 ст. 182 КК України – порушення недоторканності приватного життя.

Наразі потерпілими у кримінальному провадженні визнано 11 жінок. Слідчі встановили, що підозрюваний знайомився з ними у різні роки, починаючи з 2017-го. Після того як жінки припиняли спілкування або відмовлялися підтримувати подальший контакт, він починав їх систематично переслідувати.

За версією правоохоронців, чоловік наполегливо надсилав повідомлення, шукав сторінки жінок у соціальних мережах, вивчав їхні звички та вподобання, а згодом намагався отримати доступ до їхніх облікових записів у сервісах онлайн-банкінгу, месенджерах, мобільних застосунках, службах доставки та таксі. Через це потерпілі регулярно отримували сповіщення про спроби входу до їхніх акаунтів.

Киянину повідомили про підозру за багаторічне переслідування жінок
Киянину повідомили про підозру за багаторічне переслідування жінок
Киянину повідомили про підозру за багаторічне переслідування жінок
Киянину повідомили про підозру за багаторічне переслідування жінок
Киянину повідомили про підозру за багаторічне переслідування жінок
Киянину повідомили про підозру за багаторічне переслідування жінок

Читайте: Невідомий чоловік збирав інформацію про директорку The Kyiv Independent Шевченко: видання пов’язує це з журналістською роботою. ФОТО

Крім того, деяким жінкам він надсилав повідомлення з погрозами оприлюднити їхню особисту інформацію. Також, за даними слідства, підозрюваний замовляв на їхні номери телефонів і домашні адреси доставку дорогих товарів. У прокуратурі зазначають, що окремі потерпілі не могли позбутися його нав'язливої уваги роками.

Правоохоронці встановили, що у лютому 2024 року чоловік виїхав за кордон і відтоді до України не повертався. Його оголошено в розшук.

У прокуратурі також закликали всіх, хто міг постраждати від аналогічних дій цього чоловіка, звернутися до Солом'янського управління поліції Києва.

  • Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що десятки жінок у Києві заявили про багаторічне переслідування з боку одного чоловіка. За їхніми словами, після випадкових знайомств він роками не припиняв спроб зв'язатися з ними, телефонував і писав із різних номерів, намагався зламати акаунти в месенджерах та онлайн-сервісах, замовляв товари на їхні адреси, а також збирав і використовував особисту інформацію. Деякі потерпілі стверджували, що чоловік записував знайомства на бодікамеру, а після розголосу історії понад 40 жінок об'єдналися у спільний чат. Тоді Національна поліція відкрила кримінальне провадження та розпочала встановлювати всіх потерпілих.

Також читайте: Десятки жінок заявили про переслідування одним чоловіком у Києві: поліція розпочала провадження. ФОТОрепортаж

Автор: 

Київ (16801) переслідування (103) соціальні мережі (490) підозра (929)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
Цюцюрковий злодій
показати весь коментар
10.08.2026 14:15 Відповісти
+3
Та ні, типовий чикатило, що начитався толстоєвскага!!
Прикро що у 40 дівчаток, так і не знайшлося ЧОЛОВІКА серед родини, який би «вправив» арматурою в газеті «Спідінформ», збоченцю його хибу!!!
Всього навсього!!
показати весь коментар
10.08.2026 14:19 Відповісти
+2
Скільки часу і людей цей гамадрил-чикотило, відволік на своє нікчемне існування!! За такими істотами, ні СБУ, ні МВС, ні ДБР не спроможні нічого зробити, це ж не Порошенко чи Сергій Русінов або Червінський???
Уже можна було і дієво цю потороч ПОКАРАТИ і забути через 40 днів, прикопавши десь полігоні для сміття!
Слава Україні!!
показати весь коментар
10.08.2026 14:08 Відповісти

Завантаження...

 
 