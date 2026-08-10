Киянину, який роками переслідував жінок і намагався зламати їхні акаунти, повідомили про підозру, - прокуратура. ФОТО

У Києві заочно повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, протягом кількох років переслідував жінок, незаконно збирав і використовував їхню конфіденційну інформацію, а також намагався отримати доступ до особистих акаунтів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Київська міська прокуратура.

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За даними слідства, дії чоловіка кваліфікували за ч. 2 ст. 182 КК України – порушення недоторканності приватного життя.

Наразі потерпілими у кримінальному провадженні визнано 11 жінок. Слідчі встановили, що підозрюваний знайомився з ними у різні роки, починаючи з 2017-го. Після того як жінки припиняли спілкування або відмовлялися підтримувати подальший контакт, він починав їх систематично переслідувати.

За версією правоохоронців, чоловік наполегливо надсилав повідомлення, шукав сторінки жінок у соціальних мережах, вивчав їхні звички та вподобання, а згодом намагався отримати доступ до їхніх облікових записів у сервісах онлайн-банкінгу, месенджерах, мобільних застосунках, службах доставки та таксі. Через це потерпілі регулярно отримували сповіщення про спроби входу до їхніх акаунтів.













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Крім того, деяким жінкам він надсилав повідомлення з погрозами оприлюднити їхню особисту інформацію. Також, за даними слідства, підозрюваний замовляв на їхні номери телефонів і домашні адреси доставку дорогих товарів. У прокуратурі зазначають, що окремі потерпілі не могли позбутися його нав'язливої уваги роками.

Правоохоронці встановили, що у лютому 2024 року чоловік виїхав за кордон і відтоді до України не повертався. Його оголошено в розшук.

У прокуратурі також закликали всіх, хто міг постраждати від аналогічних дій цього чоловіка, звернутися до Солом'янського управління поліції Києва.

Нагадаємо, раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що десятки жінок у Києві заявили про багаторічне переслідування з боку одного чоловіка. За їхніми словами, після випадкових знайомств він роками не припиняв спроб зв'язатися з ними, телефонував і писав із різних номерів, намагався зламати акаунти в месенджерах та онлайн-сервісах, замовляв товари на їхні адреси, а також збирав і використовував особисту інформацію. Деякі потерпілі стверджували, що чоловік записував знайомства на бодікамеру, а після розголосу історії понад 40 жінок об'єдналися у спільний чат. Тоді Національна поліція відкрила кримінальне провадження та розпочала встановлювати всіх потерпілих.

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